Estrenem el nou videoclip dels Xiula

El 'Criatures' estrena avui el videoclip de 'Somnis', el 7è de l'últim treball de Xiula, un disc anomenat 'Dintríssim', que relata un viatge per l'interior del cos humà. Xiula és una experiència única d’animació musical: fan cançons, pròpies i per encàrrec, i creen espectacles, tot amb una mirada farandulera però professional, ja que treballen amb continguts crítics i amb esperit. Estan molt connectats al món de l’educació i a les necessitats i conflictes de les persones i la nostra societat. Actualment formen la banda Jan Garrido –músic, educador social i ànima del grup–, Rikki Arjuna –també músic i educador social–, Adrià Heredia –músic de professió implicat en un munt de bandes– i Marc Soto –músic i membre del grup La Sra. Tomasa.

La cançó 'Somnis' dibuixa un paisatge aclaparador i tendre on s'entra en aquest espai oníric de la persona, allà on tot és possible, com en els estats del son. També dels somnis com a aspiracions i desitjos dels més petits, que, amb la mirada crítica característica dels Xiula, s'atreveixen a somiar amb uns pares que no discuteixen tant o que deixen el mòbil per jugar amb ells.

'Somnis' el nou videoclip de Xiula

Les melodies dolces i llargues són acompanyades per les il·lustracions de Mariona Tolosa i Sisteré, que ja havia dibuixat el segon treball del grup ('5.472 m: un viatge musical il·lustrat').

En aquest cas, els personatges del vídeo tenen aquest toc màgic de les il·lusions i les fantasies, gràcies també a l'animació delicada d'Iban Arnau (Ib74 Studio). El conjunt esdevé un videoclip molt especial, allunyat del colorisme i la superficialitat que sovint ens trobem en la música infantil. 'Somnis' fa posar la pell de gallina i té la capacitat d'arribar a aquest lloc íntim on tots guardem els nostres somnis i desitjos més preuats. A poc a poc, 'Dintríssim', aquest trajecte pel cos humà, es va perfilant com una manera de desenvolupar la mirada amable cap al món interior i la mateixa persona.