'Escape room' amb el català com a protagonista

El 28 de maig és el Dia Internacional del Joc i, per celebrar-ho, el CNL de Barcelona organitza un joc d'escapada virtual per a tota la ciutadania, en què la llengua catalana i la ciutat de Barcelona seran les protagonistes. La iniciativa s'emmarca en el programa I tu, jugues en català? del Consorci per a la Normalització Lingüística, que té com a objectiu fomentar l'ús del català a través del joc.

Els diacrítics han volat és el títol del joc, en què es podrà participar del 22 al 31 de maig. L'objectiu és ajudar el Dr. Dídac Crític, que ha perdut la seva proposta per a l'Institut d'Estudis Catalans de mantenir només 15 accents diacrítics. Els fulls en què els tenia apuntats han volat un dia de molt de vent i han quedat disseminats per espais emblemàtics de la ciutat. Ara el Dr. Dídac Crític no recorda quins diacrítics proposava mantenir i necessita trobar-los. Els participants aniran superant proves que els faran passar per diversos llocs emblemàtics de la ciutat i que els portaran als diacrítics perduts.

Els participants aniran superant proves que els faran passar per diversos llocs emblemàtics de la ciutat

Així, del 22 al 31 de maig, es publicaran a les xarxes socials del CNL de Barcelona (Twitter, Instagram i Facebook) les indicacions per entrar a participar en el joc. La iniciativa es començarà a difondre a partir del 18 de maig amb l'etiqueta #elsdiacríticshanvolat.