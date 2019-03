El Pot Petit presenta el seu nou videoclip al 'Criatures'

El grup musical El Pot Petit estrena avui, en exclusiva al 'Criatures', el videoclip de la cançó 'El pirata despistat', tercer tema del seu últim àlbum, 'A l'aventura'. Es tracta d'un projecte per al qual han comptat amb la il·lustradora Monsuros i la productora DDM Visual.

'El Pirata despistat' d'El Pot Petit

Helena Bagué, integrant d'El Pot Petit, explica que estan molt satisfets del resultat, tenint en compte que "aquesta cançó és una de les que més agraden del nostre últim disc", un tema que recupera el pirata que van presentar al seu segon disc, "una continuïtat que jo crec que ha fet que el públic s'hi enganxés més", afirma Bagué.

"El vídeo l'hem fet amb il·lustracions i animació, en la mateixa línia de la del segon disc, que es combinen amb imatges dels nostres personatges reals. A més, hem tingut la sort de comptar amb més actors, entre els quals nens que estan a l'Escola Eòlia d'art dramàtic". A banda, també han comptat amb la col·laboració de Bernat Costa, el doble oficial de l'actor Johnny Depp, 'alter ego' del pirata Jack Sparrow.

La cançó narra la història del Pirata Despistat, que va a parar a una escola de pirates on li ensenyen les coses bàsiques que ha de fer per arribar a ser un gran pirata. Uns aprenentatges en una escola ben poc convencional que traslladarà més tard als seus companys, els pirates rodamons.

Com apunta Helena Bagué, "les nostres cançons estan pensades per a canalla d'entre 3 i 7 o 8 anys, però l'experiència ens ha demostrat, un cop més, que la música no té edat, i ens trobem infants d'un any taral·lejant les nostres cançons o pares i mares que se les saben totes, i això és molt xulo".

10 anys de música i històries

Aquest any, El Pot Petit està d'aniversari i celebra la seva primera dècada de vida. "Estem voltant per arreu del territori -diu Bagué-, per teatres i auditoris. I estem molt contents perquè esgotem entrades de seguida". Coincidint amb aquest desè aniversari, estan preparant una gira ben especial que s'estrenarà al mes de juliol. "Farem 10 concerts en 10 únics llocs". Les dues primeres dates ja estan confirmades. Seran a la plaça de braus d'Olot i al Festival de la Porta Ferrada, i la resta de dates seran a l'últim quadrimestre de l'any. Un concert amb 13 músics a l'escenari i una escenografia diferent a l'habitual, amb una història també diferent per celebrar aquests 10 anys de música.