Descobrir la muntanya en família

Aquest estiu les estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) volen convidar tots els aficionats al senderisme i al ciclisme a gaudir del seu entorn. Com? A través d'un perfil conjunt a Wikiloc per a totes les estacions de muntanya del grup on comparteixen una vintena de rutes de diferents nivells pensades per descobrir el patrimoni natural que envolta la vall de Núria, la Molina, Vallter 2000, Espot Esquí i Port Ainé.

Les estacions de muntanya de FGC Turisme compten amb entorns espectaculars i amb una gran oferta de senderisme i ciclisme per a tots els públics. El perfil de FGC Turisme Outdoor s'anirà actualitzant al llarg del temps amb l'objectiu de convertir-se en la millor eina per a aquells que busquin rutes per fer en bicicleta o caminant al territori, sigui quin sigui l'objectiu: gaudir en família o amb amics o posar-se a prova individualment.

La creació del perfil a Wikiloc, així com la proposta de diferents rutes, s'emmarca dins de la campanya Respira Natura, amb la qual, aquest estiu, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) convida a viatjar pel territori amb diferents activitats per gaudir de la riquesa cultural i natural de la zona.

Rutes de senderisme en família

En el perfil de Wikiloc de FGC Turisme és possible descobrir-hi ja fins a 9 rutes de diferents nivells per gaudir del senderisme al Ripollès, el Pallars Sobirà o la Cerdanya. Així, entre els itineraris familiars destaca el que ressegueix els ponts històrics de la vall de Núria en un recorregut de poc més d'1 km caminant. També a Núria, els amants de la muntanya i la tradició podran descobrir un dels camins amb més història descarregant el track de Camí Vell. Partint de Queralbs arriba fins al santuari de Núria, entre boscos frondosos i parets de pedra.

Aquells que tinguin ganes de descobrir com són les vistes per sobre dels 2.000 podran fer-ho amb una ruta que parteix de l'Hotel Port Ainé 2.000. Indicada, també, per fer en família però una mica més exigent, presenta un track de 5,66 km i 467 m desnivell positiu per arribar fins al punt més alt de l'estació de Port Ainé: el pic de l'Orri, a 2.437 m d'alçada. Encara més lluny del nivell de la mar s'eleva la ruta que parteix de les oficines centrals de la Molina. Després de 6,52 km i 879 m de desnivell positiu ens espera el Niu de l'Àliga, el refugi guardat més alt del Pirineu oriental, des d'on es pot gaudir d'unes vistes en 360º de les valls de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès.

Per a aquells més experimentats, FGC Turisme Outdoor proposa una ruta encara més exigent: la travessa de Vallter a Núria, que en poc més de 12 km acumula 880 m de desnivell positiu i els convida, també, a posar-se a prova en els reptes del club Strava FGC Turisme Outdoor.

Agafeu la bici!

El perfil de Wikiloc de FGC Turisme Outdoor també proposa 9 rutes pensades per a aquells que vulguin gaudir de la riquesa natural de la zona sobre la bici. Els amants del ciclisme de muntanya es poden divertir recorrent una ruta circular de 25,42 km i 923 m de desnivell positiu que sortint de Rialp descobreix Beraní, les Pedres d'Auló o Roní. També, aquells que busquin un circuit més tècnic podran posar-se a prova al cross country d'11 km de la Molina, que, a més, compta amb un repte específic en Strava.

Pel que fa al ciclisme de carretera, FGC Turisme Outdoor ofereix set itineraris de menys o més longitud i amb menys o més desnivell segons l'experiència que es busqui. Així, aquells que vulguin gaudir d'una ruta llarga poden seguir l'itinerari de 206 km que porta des de Setcases fins a Port Ainé, passant per la Molina. També poden optar per un dels tres circuits que parteixen precisament de l'estació ceretana. A més, aquells que busquin una opció més moderada per fer sobre les dues rodes, poden descobrir la ruta que des d'Esterri d'Àneu, passant per Espot, torna a Esterri (39 km).