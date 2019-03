Descobrir el món dels pingüins en família

L'Aquàrium de Barcelona posa el món dels pingüins a l'abast de tota la família. A través de diverses activitats familiars, el centre marí revelarà els secrets més íntims d'aquest animal tots els caps de setmana fins al 7 d'abril.

Una de les accions més atractives per al públic és 'Converses entre plomes',mitjançant la qual els cuidadors dels pingüins responen a totes les preguntes i curiositats dels més petits alhora que donen menjar als habitants de la pingüinera. Així, nens i nenes podran descobrir quantes espècies de pingüins existeixen, en què es diferencien, si habiten totes al gel, per què hi ha dues èpoques a l'any en què mengen més, quants ous ponen en cada posta, si tal com es diu són fidels a la seva parella, quants individus formen una colònia i moltes coses més.

Actualment, L'Aquàrium de Barcelona és la llar de 26 pingüins (13 parelles) pertanyents a l'espècie Spheniscus humboldti, que habita a les costes de Xile i el Perú.

Entre bambolines amb el capità Aquàrium

Una altra de les activitats destacades d'aquesta temporada de pingüins és 'Entre bambolines amb el capità Aquàrium'. El públic, de la mà del personal expert del centre, tindrà l'oportunitat de conèixer de manera exclusiva els espais que no formen part de la visita habitual, com són: la sala de quarantena, la cuina, el laboratori i la part superior de l'Oceanari.

A més, les famílies que visitin L'Aquàrium de Barcelona els pròxims caps de setmana també podran muntar el bec d'un pingüí i resoldre enigmes i pintar i decorar una màscara que reprodueix la cara d'aquest simpàtic animal. Totes les activitats estan incloses en el preu de l'entrada, però per a algunes cal fer una inscripció prèvia.