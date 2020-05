Contacontes als museus

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu Marítim de Barcelona, el Museu Picasso, el Museu del Disseny de Barcelona, els Museus d’Esplugues de Llobregat, la Fundació Joan Miró i el Museu d’Història de Catalunya s'han unit per oferir de manera virtual el cicle de contes Petites històries, grans dones. La proposta s’emmarca en l’oferta cultural amb motiu del Dia Internacional dels Museus, dedicada aquest any a Museus per la igualtat. Diversitat i inclusió.

Petites històries, grans dones: museus amb ulls de dona

Inicialment programada com una activitat presencial a cadascun dels museus, el tancament dels equipaments pel covid-19 ha traslladat la iniciativa a internet. Entre el 23 i el 31 de maig, cada dia, a partir de les 12.00 h, s’oferirà per YouTube un nou videoconte. A més, els vídeos quedaran disponibles de manera permanent en aquest nou canal adreçat als infants. Les narracions tenen com a protagonistes dones vinculades a la història, col·leccions o contingut de cada equipament i són totes de nova creació i escrites per Tramoia Serveis Culturals. Complementàriament als videocontes, i com una acció participativa a les xarxes socials, aquest cicle convida petits i grans a fer visibles les dones que han sigut o són un referent per a cadascú. A través del hashtag #PetiteshistoriesGransdones es proposa compartir a les xarxes socials dibuixos, vídeos, poemes, etc. com una manera d’homenatjar dones rellevants en l’art, la ciència o en qualsevol dels altres àmbits.

Al Museu del Disseny, per exemple, el conte el dediquen a Carolina Montagne, una de les modistes més prestigioses del s. XIX i principis del XX a Catalunya i pionera del comerç del vestit de luxe i l'alta costura.

Aquí teniu el calendari de l’estrena dels vídeocontes al canal de YouTube: