Confinats en família: taller d'arquitectura

Des d'avui i fins al 17 de maig se celebra la Setmana d'Arquitectura a Barcelona, una iniciativa que impulsen conjuntament l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació Mies van der Rohe i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), amb la col·laboració d'ArquinFAD i Construmat BCN. En el marc de la Setmana, que enguany se celebra de manera virtual, el COAC, en el marc del seu programa Arquitectura a les aules. Aprendre a casa, posa a disposició de famílies i escoles tallers online elaborats per professionals de l'arquitectura, amb l'objectiu d'oferir una nova mirada sobre els espais que ens acompanyen i oferir continguts educatius adaptats a totes les edats que ajudin a passar aquesta època de confinament.



Els recursos estan pensats per als nens i joves des de cicle inicial fins a secundària, i són píndoles de consum senzill que conviden a fer una acció a casa: fer una manualitat, construir una maqueta, dissenyar formes geomètriques o fer jocs de llums i ombres. Així doncs, hi ha tallers per a totes les edats i de temàtiques ben diverses: sostenibilitat, reflexions sobre habitatge i entorn, llum, salut i arquitectura... Temes que s'aborden mitjançant activitats de dibuix, construcció de maquetes, manualitats, reflexió... Aquí podeu consultar els tallers sobre arquitectura organitzats per nivells educatius. A més, quan hàgiu completat els tallers us conviden a compartir-los a la xarxa amb l'etiqueta #FemArquitectura o bé enviant-los aquí.



De l'escola a casa

Arquitectura a les aules és una iniciativa que uneix arquitectes i escoles de la ciutat. Si bé estava previst que un centenar d'arquitectes fessin tallers en diverses escoles de Barcelona, la crisi del covid-19 els ha obligat a transformar la iniciativa en un projecte virtual perquè escoles i famílies puguin accedir a tallers sobre arquitectura per fer a casa.



Podeu consultar les temàtiques i imatges dels tallers a la web Arquitectura a les aules 5.0: si cliqueu a les fulles verdes de la imatge veureu el conjunt de tallers realitzats per arquitectes a les escoles de Barcelona el 2019, la fulla blava sobre el mar us portarà als tallers online d'aquest 2020 i les fulles rosades us guiaran als tallers de les Festes d'Arquitectura als districtes de Barcelona d'aquest any.

Aquesta iniciativa forma part d'ArquiEscola, el programa educatiu d'arquitectura del COAC, un projecte curricular i transversal a totes les matèries per apropar l'arquitectura a partir de les noves estratègiques pedagògiques d'ensenyament significatiu i treball per projectes amb la voluntat d'impulsar activament el coneixement de l'arquitectura entre els infants i joves. Precisament, el 14 de maig es farà la presentació “Què és ArquiEscola?, participa des de casa del programa educatiu del COAC", de la mà de l'arquitecta Laura Gómez, de Globus Vermell.