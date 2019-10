Compte enrere per a una nova edició d'El Meu Primer Festival

Entre el 9 i el 24 de novembre, El Meu Primer Festival mostrarà a Barcelona i Madrid una acurada selecció de gairebé un centenar de títols dirigits al públic infantil, en la seva majoria inèdits a Espanya. En l'edició passada, El Meu Primer Festival va acollir més de 19.000 espectadors entre públic familiar i escolar.

El festival brinda una oportunitat única a les famílies, perquè més del 80% dels títols que es podran veure en la pròxima edició seran pel·lícules inèdites a Espanya que encara no compten amb distribució al país. "El Meu Primer Festival va néixer el 2008 a Barcelona per a omplir un buit en l'exhibició d'un cinema internacional més divers i plural per a nens. Des de llavors han anat creixent i augmentant de manera gradual la seva programació i el nombre de seus que acullen el festival, fins que l'any 2014 vam decidir celebrar-lo també a Madrid", explica Mireia Manén, codirectora d'El Meu Primer Festival i fundadora de l'associació cultural MODIband.

Del 9 al 24 de novembre, el festival celebrarà la seva 12a edició a Barcelona i la 6a a Madrid

Del 9 al 24 de novembre, el festival celebrarà la seva 12a edició a Barcelona i la 6a a Madrid. L'edició de 2019 projectarà un total de 92 pel·lícules programades en vuit seccions com: llargmetratges en competició, competició internacional de curts, cinema d'estrena fora de competició, país convidat, una finestra al món, cinema de tots els temps, petits experiments i talent local. A més, la programació del festival inclou sessions especials com dos cine-concerts i una programació de matinals escolars dirigida als centres educatius de les etapes d'infantil i primària.

Les projeccions s'acompanyen amb altres activitats com cinefòrums, tallers o materials didàctics sobre les pel·lícules

Per a El Meu Primer Festival és tan important la selecció de pel·lícules com l'experiència cinematogràfica a la sala, per això les projeccions s'acompanyen amb altres activitats com cinefòrums, tallers, materials didàctics sobre les pel·lícules o divertides presentacions a càrrec d'animadors, trobades amb cineastes convidats. Tot per aconseguir que el visionat de cinema resulti enriquidor, memorable i significatiu per als petits espectadors.

La programació

Competició llargmetratge oficial: El Meu Primer Festival selecciona llargmetratges que han estat guardonats en altres festivals o presentats com a finalistes en els certàmens de referència del cinema d'animació o cinema per a nens i joves. Les programadores del festival vetllen sempre per la presència de nous talents, directors que presenten les seves òperes primes i el treball de les quals volen posar en valor.

Competició internacional de curtmetratges: El Meu Primer Festival presenta la seva tria de pel·lícules per a la competició internacional, formada per curtmetratges produïts en els dos últims anys, majoritàriament d'animació i de joves creadors. La secció competitiva de curtmetratges està dividida en tres programes o Match d'Animació en funció de l'edat recomanada de les pel·lícules: nens més grans de 2 anys, més grans de 4 anys i més grans de 7 anys. En aquesta secció, en la qual abunden les històries per aprendre valors, fer volar la imaginació i riure de valent, hi competiran 26 curtmetratges de 13 nacionalitats diferents.

Cine-espectacle 'Música a primera vista': un pardal que no sap xiular, un tigre que es queda sense ratlles o les aventures de Mr. Night són algunes de les històries animades que podrem veure i escoltar amb una banda sonora feta a mida pel compositor i músic Marc Parrot, que ha tornat a crear els temes i les cançons que acompanyen els curts i que interpretarà en directe amb la companyia del músic Dani Ferrer. Un viatge musical que transportarà grans i petits per diferents universos sonors i visuals.

Rússia, país convidat

Com cada any, El meu Primer Festival dedica aquesta secció a l'animació d'un país amb l'objectiu de mostrar la singularitat del seu art i de constituir una mostra representativa de la seva producció, ja sigui contemporània o una retrospectiva sobre els seus clàssics animats.

Aquest any el país convidat és Rússia: humor, sensibilitat, tendresa... i sobretot creativitat és el que defineix l'animació russa contemporània. Un tast de curtmetratges amb veu pròpia que convida a fer un viatge emocional i artístic.