Càmpings: els espais familiars per excel·lència

A l'hora de plantejar-se les vacances en família, a Catalunya s'obre un ampli ventall de propostes: de mar o de muntanya, aprofitant la platja o els espais d'interior. Si la vostra tria també inclou que un càmping és l'opció que s'ajusta més a les vostres necessitats i expectatives, des de Cunit fins a les Cases d’Alcanar, passant per les muntanyes de Prades i fins als Ports de Tortosa, Campings Tarragona aplega més de 50 càmpings, entre ells 8 amb el distintiu Best Camping europeu, vinculats a una terra que parla de tradicions, de cultura, de mar, de muntanya i d’història, però que també parla de confort, gastronomia, aromes i sentiments.

En els últims anys el món del càmping s’ha sofisticat fins a convertir-se en tendència i passar a convertir-se en una de les opcions de referència per a moltes famílies. Ha quedat enrere la imatge del càmping tradicional i s'han convertit autèntics ressorts vacacionals que s’orienten a públics segmentats —famílies, amants del mar o la muntanya—. A Campings Tarragona podreu gaudir d’aquesta experiència inoblidable en allotjaments de somni com ara caravanes vintage, villes, tendes safari, cabanyes o tipis. Unes vacances que us permetran gaudir de la natura i d'atractives activitats en un allotjament que uneix el confort amb el luxe.

L’oferta campista de la província de Tarragona destaca per sobre d’altres destinacions, ja que té 8 dels millors càmpings d’Europa. Una oferta que posa en l'eix de la seva activitat les vacances en família, on els més petits són els protagonistes.

Un dels pilars d'aquesta oferta tarragonina és la qualitat de les platges de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. Una de les zones que agrupa més banderes blaves de tot Catalunya. Aigües cristal·lines de sorra fina, pinedes i una aigua neta i amb la temperatura més agradable i adequada per a les criatures.

Tarragona aplega 8 dels millors càmpings d’Europa

Una altra de les apostes, que en aquest cas atrapa pares i mares, és l'oferta en gastronomia i enoturisme. Sis denominacions d’origen pels seus vins i una gastronomia basada en la cuina mediterrània i de proximitat i amb una oferta que inclou 5 restaurants amb Estrelles Michelin.

A banda, l'oferta es complementa amb propostes en què la cultura, la història i lanatura són protagonistes, com una visita a la Tàrraco romana (conjunt arquitectònic Patrimoni de la Humanitat per la Unesco), al Parc Natural del Delta de l’Ebre (Reserva de la Biosfera), al Reus modernista, a la Ruta del Cister, al Paisatge dels Genis, a les muntanyes de Prades i Montsant, al Parc Natural dels Ports, o altres indrets que recullen el llegat cultural i històric lligat a aquest territori.

Múltiples possibilitats d'oci

Per si aquesta oferta no és suficient, aprofitant l'estada en un dels càmpings de Tarragona es pot aprofitar l'oportunitat per fer una visita a PortAventura, amb 6 àrees temàtiques, en què la més característica i especial per a famílies és Sésamo Aventura, un espai dedicat als més petits. També es pot visitar Caribe Aquatic Park, el parc aquàtic de PortAventura, per gaudir en família dels dies més calorosos de l’estiu, o Ferrari Land, el parc temàtic dedicat a la marca Ferrari, per viure una experiència d’alta velocitat.

I per què val la pena triar un càmping com a camp base per a les vacances familiars? Hi ha moltes raons, que comencen per la comoditat i el contacte amb la natura i l’entorn. És una manera de gaudir d'unes vacances a l’aire lliure, on passar temps de qualitat en família mentre es fan activitats conjuntes i la canalla creix en autonomia, ja que pot moure's amb llibertat però amb la garantia d'estar en un espai controlat i sense riscos. A banda, s'ofereix a la canalla (i també a pares i mares) la possibilitat de conviure amb altres famílies nacionals i internacionals (oportunitat per aprendre idiomes) i de gaudir d'uns dies de relax i confort en un entorn de calma.

Si ens fixem en els beneficis per a la canalla, anar de càmping genera un augment de l’autoestima, afavoreix la socialització, els ajuda a desenvolupar una major sensibilització amb el medi ambient i fa créixer la seva confiança.