El Black Music Festival aposta pel públic familiar

De l'1 al 18 de març se celebra a Salt i Girona una nova edició del Black Music Festival, un festival pioner a l’estat espanyol que agrupa les músiques d’arrels afroamericanes i que està consolidat com el festival de referència de la música negra. El festival, que ja fa 17 anys que se celebra, es dedica també a acostar la música negra feta a casa a tot el territori i a totes les edats.

Es per això que la seva aposta pel talent segueix incloent la programació d’espectacles gratuïts per al públic familiar. Així, el 3 de març es celebrarà el “Black Music pels més menuts”, un concert que acostarà als més petits de la casa la història de la música negra, des dels espirituals negres fins al funk. A la tarda, la Cercavila integradora amb Zebrass Marching Band oferirà a Salt un espectacle itinerant.

El 10 de març tindrà lloc la jornada gratuïta Black Music Frontissa, que reuneix en un sol espai diferents expressions de cultura urbana, com taller de grafitis o skate.

El festival repeteix el Black Music Picnic, que amb l’èxit de l’edició anterior, el 17 de març opta per seguir amb el format gratuït i adaptat al públic familiar amb l’espectacle 'Reggae per Xics' de The Penguins i l’actuació de la Black Music Big Band.

També es programa l’activitat exclusiva per a escoles Funkids, un espectacle que apropa la música i la dansa als alumnes de les escoles gironines, de la mà de dues propostes artístiques tan potents com la Black Music Big Band i la companyia Brodas Bros Junior.

Podeu consultar la programació completa del Festival aquí.