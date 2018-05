Com és el cicle de vida de les papallones? ¿Sabríeu explicar com es comuniquen i s’alimenten els mussols? Quins animals viuen al parc del costat de casa? Com es pot realitzar un comptatge d’insectes? Les respostes a totes aquestes preguntes i a moltes altres les podreu descobrir vosaltres mateixos el diumenge 20 de maig. Per primera vegada, les 35 Jugatecambientals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) organitzen un gran ventall d’activitats simultànies obertes a tots els públics amb la recerca naturalista com a gran protagonista. El Bioblitz Metropolità, que s’emmarca en el Dia Mundial de la Biodiversitat i que se celebra arreu del planeta el 22 maig, portarà els participants a convertir-se en intrèpids aventurers a la recerca d’éssers vius per posar en pràctica l’anomenada “ciència ciutadana”, profitosa i enriquidora tant per a la ciutadania, que es familiaritza amb el treball científic, com per a entitats, científics i naturalistes, que la fan accessible a la ciutadania.

CIÈNCIA CIUTADANA

La ciència ciutadana permet l’acostament del coneixement científic a la societat de manera senzilla; situa les persones al centre d’aquest procés d’aprenentatge i coneixement. Els nens i nenes en formen part, i transmeten informació i coneixement que a posteriori és molt útil per a investigacions científiques. En aquest cas, la ciència del Bioblitz Metropolità proposa als ciutadans buscar espècies en diferents àrees dels parcs i platges de la metròpoli barcelonina, especialment en zones verdes urbanes, acompanyats i assessorats per naturalistes i científics que els permetran compartir coneixements sobre les espècies que hi habiten i establir sinergies de treball. Totes les activitats programades per a aquest dia per les Jugatecambientals es basaran en la confecció de 'testings' de biodiversitat i en la unificació de censos de la fauna que habita els diferents espais verds metropolitans. Totes les activitats contribuiran a la divulgació de les característiques dels invertebrats, dels ocells i de la fotografia de la fauna, entre d’altres.

A més, totes les dades obtingudes durant aquesta jornada de ciència ciutadana es bolcaran a les plataformes Ornitho i Ocells del Jardí de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). D’aquesta manera, també quedaran reflectides a la pàgina web de l’AMB i es podran consultar amb el visor de fauna. Totes les dades recollides seran útils per als estudis sobre la distribució d’espècies que realitzen els professionals.

Per participar al Bioblitz Metropolità i fer les activitats i tallers d’un dia tan especial només cal consultar la web i escollir on i quan vols convertir-te en científic per un dia. Les propostes són molt diverses i cada espai enfoca el Bioblitz des d’una perspectiva diferent i amb diferents pràctiques. Així, el Parc de Can Mercader, a Cornellà de Llobregat, se centrarà en la recerca d’insectes amb la introducció del conte de l’eruga per iniciar els participants en la vida d’aquesta larva i en la de les papallones. Els participants descobriran els insectes del parc amb lupes de mà, terraris, pots trampa i fitxes amb els seus dibuixos per acabar construint un petit hotel d’insectes. En canvi, al Parc de la Torre-roja de Viladecans s’hi durà a terme un anellament científic d’ocells i una revisió de les caixes-nius que s’ubiquen en aquest espai, i això mateix es farà al Parc del Mil·lenari de Sant Just Desvern.

L’oferta és àmplia i adequada a tota mena de participants, ja que no comporta limitacions d’edats i està oberta a tots els públics que hi estiguin interessats. A més, no cal cap inscripció prèvia.