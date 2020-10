Barcelona Dibuixa 2020

Des de casa, des del parc, al museu, a l’escola, al centre cívic, amb amics, en família: torna la gran festa del dibuix de la ciutat de Barcelona! El diumenge dia 25 d’octubre, d’11.00 a 19.00 h, tindran lloc tallers gratuïts on grans i petits podran compartir la seva creativitat i explorar les possibilitats que ofereixen el llapis i el paper.



Aquest any, el Barcelona Dibuixa arriba al desè aniversari i, com a gran novetat, ofereix la possibilitat de participar de manera presencial i virtual als 36 tallers que hi ha programats, dels quals 31 es poden fer presencialment amb inscripció prèvia. La celebració presencial convida alguns artistes nous i molts d'altres que han format part de la cita durant aquests anys i que tornen amb el taller que ja van presentar. Pel que fa al format virtual, fins al dia 25 d’octubre, tots els tallers es poden seguir online des de casa, amb l’explicació en vídeo dels talleristes, accedint a la web Barcelona.cat/barcelonadibuixa.

La gran novetat d’aquesta edició és que la participació també pot ser virtual





També s’ha proposat a les escoles i instituts que, durant la setmana del 19 al 24 d’octubre, el dibuix envaeixi les aules i es faci present a totes les assignatures: dibuix per llegir, per sumar, in english, per a naturals, per dinar... A la web del festival, el personal docent hi pot trobar un cicle de webinars i una guia d’orientacions i propostes per fer durant aquella setmana.



En el context del covid-19, el Barcelona Dibuixa ha pres totes les mesures per garantir el benestar de les persones participants i implicades en els tallers presencials del festival i en compliment de les directrius sociosanitàries vigents, es tindran en compte els protocols necessaris com la desinfecció de tots els espais i materials entre sessió i sessió, el control de l’aforament i de les distàncies de seguretat. Enguany és imprescindible fer una reserva prèvia per accedir als tallers i l’ús de mascareta és obligatori.

La setmana del 19 al 25 d’octubre, Barcelona Dibuixa ha convidat escoles i instituts a introduir el dibuix a totes les assignatures





La proposta, liderada des del 2010 pel Museu Picasso, i amb la coproducció de l’Institut de Cultura de Barcelona, consisteix en un festival de participació ciutadana amb l’oferta següent:

36 tallers gratuïts, en format presencial i virtual, liderats per més de 30 artistes, arquitectes, dissenyadors i il·lustradors.

El Memorial Democràtic, el Pavelló Mies van der Rohe, el Centre LGTBI de Barcelona i l’Institut Poeta Maragall són les noves entitats que s’adhereixen aquest any al festival, que torna a comptar amb la participació de centres tan emblemàtics de la ciutat com ara: Fundació Joan Miró, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Parc del Fòrum, Museu del Disseny de Barcelona, Museu Marítim de Barcelona i Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Repartits en 5 districtes (Ciutat Vella, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc i l’Eixample) i 11 barris de la ciutat (el barri Gòtic, el Raval, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Sant Andreu de Palomar, el Clot, el Parc i la Llacuna del Poblenou, Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, la Marina del Prat Vermell, la Nova Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni).