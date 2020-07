L'Aquàrium torna a obrir portes

Demà divendres, L'Aquàrium de Barcelona tornarà a obrir les portes després del període d'obligat tancament generat per l'estat d'alarma. El centre marí més gran del món en fauna del Mediterrani, que aquest any celebra el seu 25è aniversari, reobre les instal·lacions complint totes les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats i amb diverses sorpreses pel públic com la construcció d'El Laboratori de Mar.

Durant aquestes setmanes, el recinte s'ha estat adaptant a la normativa de la nova normalitat per poder retrobar-se amb tots els barcelonins. En aquest sentit, s'ha actualitzat la senyalització per marcar el recorregut que és aconsellable seguir i s'han col·locat dispensadors de desinfectant hidroalcohòlic pels diversos espais, alhora que es renova l'aire contínuament amb aire nou de l'exterior mitjançant un sistema de filtratge, s'han reforçat els torns de neteja i s'ha establert un protocol per dur un control de la capacitat de les instal·lacions amb l'objectiu de no superar mai l'aforament permès. Igualment, el visitant haurà d'accedir-hi obligatòriament amb mascareta a partir dels 6 anys, respectar els 1,5 m de distància de seguretat, rentar-se les mans sovint i no podrà tocar els vidres dels aquaris.

El centre amplia la promoció d'aniversari pel nens que compleixin entre 3 i 10 anys

El públic que desitgi visitar L'Aquàrium de Barcelona durant aquests primers dies podrà gaudir de diferents tipus de descomptes a l'hora de comprar entrades. Així, si adquiriu el tiquet de manera online, trobareu una rebaixa aplicada directament sobre el preu habitual. D'altra banda i amb motiu del seus 25 anys, el centre amplia la promoció d'aniversari per als nens que compleixin entre 3 i 10 anys. Aquells que hagin fet anys o els facin entre l'1 de gener i el 31 de juliol podran accedir-hi gratuïtament, mentre que els que bufin les espelmes a partir de l'1 d'agost tindran l'entrada sense cost durant la setmana del seu aniversari.

Neixen nous exemplars

Dins L'Aquàrium, grans i petits veuran i coneixeran els taurons, cavallets de mar, peixos globus, morenes, peixos pallasso, garotes... les més d'11.000 espècies que hi habiten des de fa 25 anys, ja que per a elles l'activitat no s'ha aturat i han mantingut el cicle de vida intacte. Així, per tenir-ne cura, els biòlegs i l'equip de manteniment han estat treballant amb la dedicació de sempre i han vist com naixien nous exemplars de taurons gat, meduses lluna, rajades, pastinaques, cavallets de mar i pingüins.

D'altra banda, el centre marí també ha servit d'allotjament per a diversos éssers aquàtics que, per diferents motius, han vist com els seus propietaris no podien fer-se'n càrrec. En aquest sentit, s'han acollit més de 100 corals i més de 300 peixos.