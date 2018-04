Andorra, capital del cinema infantil

Andorra ha celebrat per quart any consecutiu la seva cita amb el cinema poc comercial, divers i plural de gran qualitat. Del 7 al 15 d’abril l’Andorra Kids’ Film Festivalha tornat a demostrar que el cinema funciona com a eina de canvi, que es poden trencar estereotips i parlar de valors a través de les imatges, a més de gaudir de l’experiència. Els seus directors, Marta Lladó i Jordi Herreros, tanquen l’edició satisfets amb la rebuda que ha tingut: “Ha sigut una setmana intensa amb 28 sessions, 32 curtmetratges d’animació d’arreu del món, un 80% dels quals en versió original i la majoria subtitulats en català, a més de música i tallers per entendre la màgia del setè art. Públic familiar i alumnes d’escoles andorranes segueixen fidels a l’oportunitat de veure un altre tipus de cinema”, comenten els codirectors.

Entre setmana van tenir lloc les sessions escolars, que es plantegen amb un treball a l’aula previ i posterior a les projeccions. És una primera aproximació del cinema com a eina pedagògica, amb diversos eixos temàtics en funció de les edats dels alumnes: descobrir històries amb sentit de l’humor per als nens i nenes d’infantil; fomentar la imaginació dels 6 als 8 anys, i explotar el potencial educatiu de l’esport dels 9 als 12. El cap de setmana va ser per al públic familiar, que ha pogut gaudir de veritables meravelles com la revisió políticament incorrecte de 'La revolta dels contes', o més de 50 minuts de curtmetratges –amb girafes aventureres, ocells versallescos que perden les formes, camaleons agosarats, animals africans que es refreden quan neva o amistats aparentment impossibles que acaben sent realitat– dissabte. La cirereta va ser la cloenda amb música en directe de l’Espai de Música Moderna que a ritme de blues, 'reggae' i funk acompanya grans clàssics: una versió d’'Aladí i la llàntia meravellosa', la ciència-ficció de 'Voyage dans la lune' i comèdies mudes de principis de segle passat. Tota una experiència per als més petits, acostumats a diàlegs trepidants i trames molt més evidents que les de fa 100 anys.

El balanç fins ara és una alenada d’aire fresc per als 20.000 espectadors –la meitat són escolars–, que han pogut veure els més de 250 curtmetratges d’una quarantena de nacionalitats diferents, que s’han projectat en els últims quatre anys de l’Andorra Kids’ Film Festival.