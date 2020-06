Activitats familiars al Museu de la Música

Després de gairebé tres mesos tancat, el Museu de la Música de Barcelona torna a obrir les portes avui dimarts. Per fer el Museu més accessible, durant el mes de juny s'aplicarà a tots els visitants el preu d'entrada reduïda (4,5 euros), una mesura que vol ser un al·licient i dinamitzar la tornada del públic a les seves sales. Respecte a la seguretat, l'obertura es farà seguint totes les mesures indicades per les autoritats competents. S'ha establert un circuit únic de visita per ordenar els visitants i facilitar la circulació de persones, amb aforament reduït. A més, als espais més petits, l'accés serà limitat a un nombre de persones. De la mateixa manera, les normes sanitàries obliguen a tenir temporalment desactivades les pantalles interactives i tampoc es podran fer servir els instruments que generalment estan a disposició dels visitants. A més, també s'ha adaptat el servei d'audioguia, ja que les tauletes digitals no estan permeses. Així doncs, s'oferirà un nou servei de visita a través d'una playlist descarregable al telèfon mòbil a través de codi QR amb enregistraments originals de 34 instruments seleccionats de la col·lecció.



Pel que fa a l'exposició temporal que es podia visitar abans del confinament, dedicada a la figura de Muzio Clementi, romandrà uns dies més tancada però, un cop oberta, es prorrogarà fins a la tardor. El servei de consulta de la biblioteca i dels documents i instruments de les col·leccions es continuarà fent en línia fins que Barcelona no estigui a la fase 3 del desconfinament. Llavors el Museu habilitarà un servei presencial sota petició avançada dels materials (48 h).