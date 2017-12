Acció solidària per promoure la cultura de l'esforç

La Fundació Mútua General de Catalunya posa en marxa la V edició de la campanya‘1 Origami 1 Euro’ amb el propòsit d’enguany de fer que cada origami sigui una peça única. El projecte trasllada la tècnica mil·lenària de l'origami amb una proposta especial on cada nen i nena pot personalitzar el seu origami pintant-lo i escrivint un desig de salut i benestar.

En una societat cada cop més digital, la importància de treballar la cultura de l’esforç i dedicar temps als altrespren força. Amb aquesta nova proposta, la Fundació Mútua General de Catalunya vol tornar a la idea primària del origami, símbol de salut, benestar, felicitat i prosperitat, on l’exercici de treballar cada peça de forma individual es converteixi en temps que dediquem als altres.

Des de ”1 Origami 1 Euro” s’han realitzat un total de 24 models diferents de amb motius geomètrics dissenyats perquè cada nen i nena el decori com més li agradi. Aquests dissenys han estat inspirats en els tradicionals mandales, unes representacions tradicionals de la cultura hindú i budista sobre la vida on els colors transmeten tot un seguit d’energies i beneficis.

Pintar amb colors redueix l’estrès i l’ansietat, millora la concentració i la capacitat d’introspecció. Un fantàstic exercici de relaxació per als més petits i també per als més grans. Per això, aquest any el temps dedicat a personalitzar cada peça és més important que mai, enfortint així el lligam emocional amb el projecte solidari “1 Origami 1 Euro”.

És el cas de la Noah, de 9 anys, que ha volgut enviar el seu desig per els Amics de la Gent Gran pintant amb els colors que més li agraden un total de 10 origamis. Com la Noah, milers de nens i nenes d’arreu de Catalunya enviaran el seu desig especial a través d’uns origamis més colorits que mai.

Les escoles inscrites tenen fins el 12 de desembre per realitzar l’entrega dels origamis a la Fundació Mútua General de Catalunya, que transformarà aquests desitjos en un donatiu de fins a 50.000€ per a causes solidàries. Aquest any el donatiu anirà en benefici de La Marató de TV3 d’enguany, la Solidaritat Sant Joan de Déu i Amics de la Gent Gran. Tanmateix, les escoles que hi participin podran triar a quina de les tres entitats volen destinar els seus origamis.

Un cop recollits tots els origamis i després de realitzar el donatiu econòmic entre aquestes tres causes, la Fundació Mútua General de Catalunya repartirà aquests conjunts d’origamis en format “Senbazuru” a hospitals i residències de tota Catalunya, per tal de desitjar salut i benestar a totes aquelles persones que ho necessiten.

Beneficis del món origami

L’origami és un art tradicional del Japó que té com a un dels més nobles atractius la versatilitat per crear i recrear el món tal i com el concep l’ésser humà. Tradicionalment, regalar grues de paper s’associa amb el fet de voler desitjar bons auguris a algú o senzillament oferir un detall especial a algú que t’estimes o que és important per a tu.

A banda de l’element solidari del projecte “1 Origami 1 Euro”, existeix també unelement educatiu. La tècnica de l’origami té associades innumerables competències educatives, així com aprendre valors com la paciència, l’atenció, la concentració, la disciplina i la creativitat.

Aquest any la Fundació i la Mútua General de Catalunya volen convidar als nens i nenes de les escoles de Catalunya, així com a les seves famílies i amics, a dedicar una mica del seu temps i de la seva imaginació fent que cada origami sigui únic i especial.

Una història milenària

'1 Origami 1 Euro'és una idea basada en la història de la Sadako Sasaki (1943-1955), una nena japonesa que va desitjar curar-se de la seva malaltia, produïda per la radiació de la bomba atòmica d'Hiroshima, fent 1.000 grues de paper. Va pensar que el seu desig no només seria per curar-se, sinó també per a que tothom pogués viure en pau i no hagués més guerres. Sadako no va poder superar la malaltia i no va acabar de fer totes les grues (va haver de parar en la 644), però els seus amics van arribar a fer les 1.000 grues aconseguint un “Senbazuru”. D'aquesta manera els origamis es van convertir en un símbol de pau a tot el món. Recollint l'esperit d'aquesta història, la Fundació Mútua General de Catalunya va decidir canalitzar la iniciativa '1 Origami 1 Euro' amb l'objectiu recaptar fons per a causes solidàries.