Literatura i tornada a l'escola. Què tenen a veure?

Tantàgora Serveis Culturals, associació cultural sense ànim de lucre que es dedica des de fa 25 anys a la promoció, difusió i creació de la literatura infantil i juvenil, tant a Catalunya com a nivell internacional –entre els seus projectes destaca el FLIC Festival i el programa de cursos de formació en mediació literària Art&Paraula–, organitza aquesta setmana vinent (del 6 al 16 de juliol) el seminari online La pèrdua de la normalitat. Eines Literàries per a la tornada a l’escola i a l’institut.

Una de les claus per preparar la tornada a l’escola, a l’institut i a les biblioteques el curs vinent és dedicar un temps a reflexionar sobre com les eines presencials i online ens poden ajudar a continuar treballant el foment del gust lector amb infants i joves. El seminari d'estiu online que proposa enguany Art&Paraula té la voluntat d'acompanyar docents de primària i secundària, bibliotecaris i bibliotecàries, monitores i monitors de lleure, educadores i educadors i treballadors i treballadores socials en aquesta tasca tan necessària.

La literatura permet traspassar fronteres i fa aflorar les emocions més amagades o canalitzar les que no es poden contenir. Ens parla d’allò que no és evident, ens emociona profundament, ens connecta amb una imatge determinada.

El seminari d’estiu proposa explora les eines que proporciona la literatura per acompanyar el retorn a les aules d’infants i joves

Disposar de referents literaris és dotar-nos d’una magnífica brúixola per orientar la tornada a l’escola i a la biblioteca, ja que ofereix eines i recursos per continuar treballant amb les criatures, infants i joves que han passat per l’experiència del confinament.

L’actual pèrdua de la normalitat ens ha immers en una situació altament rellevant a totes les persones, infants, joves i adults. Per això el seminari d’estiu que proposa enguany Art&Paraula es dedica a explorar i posar a l’abast les eines que proporcionen els llibres i la literatura per acompanyar el retorn a les aules d’infants i joves. I és que a través dels llibres es pot parlar de qualsevol tema i, aquí, la figura del mediador o mediadora literària és clau. Per això, la bibliografia que han preparat per al seminari d’estiu ha estat triada, en primer lloc, per la seva qualitat literària, i, en segon lloc, perquè dona peu a reflexionar sobre el tema del curs: la pèrdua de la normalitat.

El seminari serà impartit per Roser Ros i Elisenda Llansana. Ros és doctora en pedagogia, narradora i escriptora; premi Flosi Calcat 1997, Premi Nacional de Cultura 2010; presidenta de Tantàgora i directora literària del FLIC Festival. És formadora de mestres, bibliotecaris, mediadors literaris. Llansana, per la seva banda, és mediadora literària, formada en educació infantil i en processos d’acompanyament del dol. Ha treballat en escoles bressol i ha coordinat i acompanyat grups de dones i famílies en situació de vulnerabilitat.