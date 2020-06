Lectures i activitats

Us presentem quatre iniciatives que tenen la lectura com a protagonista. La primera ens arriba del CosmoCaixa, que us convida a endinsar-vos en família en la ciència i la imaginació a través d'alguns dels relats guanyadors del seu concurs 'Contes de ciència'. El primer relat és El extraordinario viaje del agua, que us anima a acompanyar una diminuta gota d'aigua en un recorregut sorprenent per la natura. Una metàfora visual i auditiva sobre el cicle de l'aigua ajuda els infants a comprendre com es formen els núvols i on va l'aigua quan s'asseca (versió original disponible en castellà). I el segon conte és L'alquimista i l'arbre trist. Per què hi ha unes flors que s'obren de nit i cauen de l'arbre quan es fa de dia? Endinseu-vos en els misteris de l'alquímia amb aquest relat captivador que us transportarà a paratges exòtics (versió original disponible en català). A banda, des de CosmoCaixa posen a la vostra disposició el recurs interactiu On s'amaguen el sol i la lluna?, perquè la canalla pugui aprendre què són i com es produeixen els eclipsis de Sol i de Lluna i convertir-se en especialistes en astronomia!

Entrar al món de Harry Potter

Fa unes setmanes J.K. Rowling va decidir llançar Harry Potter At Home, una nova iniciativa de lectura en vídeo que ens permet tornar a Hogwarts de la mà d'algunes personalitats públiques amants de la saga. Cada setmana podem gaudir de la lectura dels capítols del primer llibre de la sèrie, Harry Potter i la pedra filosofal. Entre els que van acceptar participar en el projecte hi ha actors com Daniel Radcliffe, Dakota Fanning, Stephen Fry i Noma Dumezweni, a més del futbolista David Beckham. Les videolectures dels disset capítols es publiquen setmanalment a la web, i cada entrega compta amb una versió àudio disponible gratuïtament a Spotify. A més, per als usuaris que hagin sentit els àudios s'ofereixen guies de dibuix, arxius, puzles, concursos i vídeos relacionats. Algunes d'aquestes activitats estan disponibles en castellà en aquest enllaç i permeten als fans de la sèrie aprofundir els coneixements sobre Harry Potter.

Per cert, que ahir es van posar a la venda unes noves edicions de butxaca dels set llibres de la sèrie. Compten amb un nou disseny de coberta a càrrec de l'il·lustrador britànic Jonny Duddle i presenten una imatge més fresca i probablement més pròxima a les noves generacions. Aquestes noves cobertes se sumen a les clàssiques de les edicions en tapa dura de Dolors Avendaño i a les de Tiago da Silva per a les edicions en rústica.

Nou número de la revista 'Namaka'

La revista Namaka 19 va de música, ritmes i melodies! Una edició per al juny i juliol carregada d’artistes i curiositats, des d’Elvis Presley fins a Rosalía! A més, opten per deixar reflectida una història que sorgeix des del balcó de casa, inspirada en els dies de confinament. Després de sortir cada dia a les vuit del vespre a aplaudir el personal sanitari, ens podríem haver enamorat del veí o la veïna! Una edició plena de color que no dubta a barrejar disciplines artístiques, com ara l'homenatge a Vassili Kandinski i al seu quadre Impressions III, que mostra com el va impactar tant un concert que el va pintar amb el seu estil abstracte. A banda, el número arriba amb una novetat, i és que hi han afegit càpsules. Què vol dir això? Doncs que us ofereixen links amb cançons, propostes musicals educatives i fins i tot informació sobre la comunicació de les balenes cantaires australianes.

Certamen de Lectura en Veu Alta

I acabem explicant-vos que el XVI Certamen de Lectura en Veu Alta confinat ha aconseguit més de 1.900 vídeos de nens i nenes llegint en veu alta. En aquesta edició s’hi havien inscrit 1.080 centres educatius de tot Catalunya i, malgrat que es va haver de suspendre pel confinament, gairebé 500 han volgut participar en el Certamen en Confinament #acasallegimenveualta. No es podien celebrar els actes de quarts, semis i final, però als centres educatius s’havia treballat per participar-hi. L’alumnat havia preparat els textos i hi estava il·lusionat. Per tant, la Fundació Enciclopèdia Catalana (Grup Enciclopèdia) va decidir adaptar el format per convertir-lo en un certamen virtual. Així va néixer el Certamen en Confinament, una mostra de lectura de nois i noies de 8 a 16 anys. A la web www.lecturaenveualta.cat hi van crear un apartat explicant les condicions que havien de tenir les lectures i els vídeos i van convidar tots els centres educatius inscrits al XVI certamen. Els vídeos són en aquest canal de YouTube i, entre tots els centres participants, sortejaran deu lots de llibres per a la seva biblioteca. A més, tots els lectors i lectores rebran un diploma digital.

El Certamen en Confinament s’ha celebrat del 21 d’abril al 29 de maig. A les xarxes (Twitter i Instagram) també han compartit la iniciativa, per mitjà del compte @llegirenveualta, amb la col·laboració d’alguns autors.