Uns premis literaris ben atípics

Aquest any, l’elecció del 15è Premi de Literatura Infantil Atrapallibres i del 24è Premi de Literatura Juvenil Protagonista Jove, convocats pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (CLIJCAT), s’ha vist afectada per les circumstàncies sanitàries i socials actuals de manera que els lectors de les diferents obres que constitueixen el jurat dels premis no han pogut fer la votació dels llibres amb normalitat. Per això, el CLIJCAT ha decidit atorgar un premi honorífic a totes les obres finalistes, així com lliurar un diploma a tots els infants i joves que han format part del jurat.

Val a dir que, malgrat la pandèmia, aquest any la participació en els premis ha augmentat de manera important. En concret, hi ha hagut 10.485 participants (2.147 més que l’any anterior) que han volgut formar part d’aquest gran jurat que escull les millors obres a partir d’una selecció feta prèviament per una comissió d’experts. El Premi Atrapallibres ha tingut un augment de participació del 26,48% respecte a l’edició del 2019-2020, mentre que per al Premi Protagonista Jove l’augment ha sigut del 22,52%. Els lectors de les diferents obres que constitueixen el jurat dels premis no han pogut fer la votació dels llibres amb normalitat a causa de la pandèmia de covid-19 Encara que la implicació d’infants i joves hagi augmentat significativament, la majoria no han pogut votar amb normalitat a favor d’una de les obres finalistes d'aquests premis de literatura. Durant aquestes setmanes, molts han perdut el contacte amb la seva biblioteca o llibreria de referència i han tingut una relació ben diferent amb els seus centres educatius. Per això, el CLIJCAT ha decidit fer aquest diploma que acredita la participació de tots els infants i joves que, malgrat la situació, s’han implicat igualment en aquesta edició dels premis. El CLIJCAT ha decidit atorgar un premi honorífic a totes les obres finalistes, així com lliurar un diploma a tots els infants i joves que han format part del jurat Els premis de literatura infantil Atrapallibres i Protagonista Jove els convoca cada any el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (CLIJCAT) amb l’objectiu de fomentar la lectura entre els més joves. Les obres finalistes Totes les obres finalistes seran guardonades amb un premi honorífic i els autors i les autores rebran un guardó. Per la seva banda, les editorials rebran un distintiu per poder-lo posar als seus llibres i fer valdre la distinció rebuda. Les obres finalistes del 15è Premi Atrapallibres en categoria de 9 anys han sigut: Zoo de paraules de Ramon Besora, amb il·lustracions de Sonja Wimmer. Ed. Edebé

El segrest de la bibliotecària de Margaret Mahy, amb traducció de Teresa Guilleumes i Morell. Ed. Viena

El carter de l'espai de Guillaume Perreault, amb traducció de Susana Tornero. Ed. Joventut Les obres finalistes del 15è Premi Atrapallibres en categoria de 10 anys han sigut: L'arbre dels desigs de Katherine Applegate, amb il·lustracions d'Anna Clariana i traducció d'Anna Llisterri. Pagès Editors

El zoo petrificat de Joris Chamblain, amb il·lustracions d'Aurélie Neyret i traducció de Mireia Alegre Clanxet. Ed. Alfaguara

El refugi del Tarek de Muriel Villanueva i Perarnau, amb il·lustracions de Bruno Hidalgo. Ed. Cruïlla Les obres finalistes del 15è Premi Atrapallibres en categoria d'11-12 anys han sigut: El fil invisible de la natura de Gianumberto Accinelli, amb il·lustracions de Serena Viola, amb traducció d'Helena Aguilà Ruzola. Ed. Libros del Zorro Rojo

Rosa Blanca de Roberto Innocenti, amb text de Christophe Gallaz i Roberto Innocenti i traducció de Bel Olid. Ed. Kalandraka

Pirates del mar de gel de Frida Nilsson, amb il·lustracions d'Alexander Jansson i traducció d'Elena Martí i Segarra. Ed. Viena Les obres finalistes del 24è Premi Protagonista Jove en categoria de 13-14 anys han sigut: Un batec alhora de Sharon Creech, amb traducció de Dolors Udina. Pagès Editors

El bestiari de l’Axlin de Laura gallego, amb traducció de Bernat Cormand. Ed. Montena

Juno de Laia Aguilar. Ed. Fanbooks Les obres finalistes del 24è Premi Protagonista Jove en categoria de 15-16 anys han sigut: La filla que no existia de Natalie C. Anderson, amb traducció d'Aïda Garcia Pons. Ed. Fanbooks

Moxie de Jennifer Mathieu, amb traducció de Lluís Delgado Picó. Ed. Fanbooks

Tina Frankens de Bel Olid. Ed. Fanbooks