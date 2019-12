Estimats reis, m’agradaria llegir...

La canalla està completant la carta als Reis? Procureu que no hi falti algun llibre! Aquí teniu algunes propostes.

Els ocells arc de Sant Martí

O. BARROSO I M. JESÚS SANTOS. EDITORIAL SENTIR

Un conte per prevenir la violència de gènere i promoure la igualtat entre nens i nenes. Amb preguntes que fomenten la reflexió i el desenvolupament de la intel·ligència emocional, pàgines per dibuixar i recomanacions per als adults. A partir de 5 anys.

Guia Montessori de les emocions

MARINE DUVOULDY. EDITORIAL LAROUSSE

Aquest llibre proposa als més petits de casa emprendre un viatge per la galàxia de les emocions per reconèixer-les i aprendre a canalitzar-les. Acompanyats d’en Lluc i el seu gat Orió, descobriran la ira, la por, l’alegria, la tristesa, la vergonya i l’amor. A partir de 3 anys.

Quin avorriment...

CLAUDE K. DUBOIS. EDITORIAL BLACKIE BOOKS

Un conte que convida la canalla a aparcar la tauleta i esbrinar tot el que poden fer per divertir-se. Tot i que els sembli que sense estar enganxats a la pantalla s’avorriran terriblement, l’àlbum els mostra que la diversió es pot trobar en qualsevol lloc! Recomanat a partir de 2 anys.

El meu primer hortet

EMMANUELLE KÉCIR-LEPETIT. COSSETÀNIA EDICIONS

Una petita guia pràctica i documental perquè la canalla descobreixi tots els trucs i consells per crear el seu primer hortet al jardí o al balcó. Què planto? On? Quan? Com en tinc cura? Com evito plagues? Recomanat a partir de 6 anys.

El cos humà

C. PERABONI I G. DE AMICIS. EDITORIAL VVKIDS

Un àlbum magnífic per descobrir de manera senzilla i amena com és el cos humà. Per aprendre un munt de dades i curiositats sobre l’anatomia humana i comprendre les singularitats de cada ésser viu. Recomanat a partir de 8 anys.

Nina

SETA GIMENO. EDITORIAL ANIMALLIBRES

Un àlbum divertit i amb il·lustracions precioses! La Nina és petitona, però té una autoestima gegant. És molt tendra i familiar, té una gran personalitat i és una mica desvergonyida. Té un llit de disseny, però la Nina no necessita cap llit per a gossos! Per què? A partir de 5 anys.

Quan desperta el sol

G. ZOBOLI I P. GIORDANO. EDITORIAL LIBROS DEL ZORRO ROJO

Un àlbum original per als més petitons de casa. Quan el sol desperta, el món es transforma: el gat s’estira, la flor s’obre, el gall canta… Així comença un conte senzill que presenta un seguit de descobriments, personatges i accions que la canalla podrà recitar en veu alta. I què passa quan desperta la lluna? Un llibre per a primers lectors amb un vocabulari senzill, que convida a interactuar amb les criatures. Recomanat a partir d’1 any.

L’Otto passeja per la ciutat

TOM SCHAMP. EDITORIAL FLAMBOYANT

Un àlbum del tipus busca i troba, que ajuda els més petits a treballar la capacitat d’observació. Podran viatjar amb l’Otto per tota la ciutat i descobrir un món ple de colors, detalls enginyosos i molt d’humor. Un llibre ple d’indicacions i contraindicacions per perdre’s per la ciutat. Per sort, inclou un mapa gegant per navegar pel llibre! A partir de 6 anys.

El sol i els planetes

PATRICIA GEIS. EDITORIAL COMBEL

Un fantàstic llibre pop-up per als amants de l’espai, on les solapes ofereixen informació sorprenent per entendre de manera pràctica i experimental com funciona el sistema solar i com ens afecta a la Terra. A partir de 5 anys.

Mortina. L’amic fantasma

BARBARA CANTINI. EDITORIAL LA GALERA

La tercera aventura de la Mortina, que promet diversió i misteri! Qui deu ser aquest misteriós nen fantasma que des de fa dies intenta entrar a la Vil·la Decadent? La Mortina segueix qualsevol pista que pugui ajudar a descobrir d’on ha sortit, en una divertida investigació. A partir de 7 anys.

La Rapunzel té polls

EL HEMATOCRITICO I M. VILLAR. EDITORIAL BARCANOVA

Tot i viure protegida a la torre del castell, els polls han colonitzat el cap de la Rapunzel! Com s’ho farà per deslliurar-se’n? Una història ben divertida que enganxarà els petits de casa. A partir de 6 anys.