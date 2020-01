Aquesta nit, què llegim?

Ja heu rellegit mil vegades amb la canalla els contes i àlbums que van portar els Reis o el Tió? Heu de renovar lectures? Doncs aquí teniu algunes novetats ben interessants.

Ningú com jo

IGNACIO CHAO / EVA SÁNCHEZ. EDITORIAL KALANDRAKA

Ficció i realitat se superposen en aquesta metàfora sobre el poder que, a través de la figura d’un porc, presenta un tirà que repassa la seva trajectòria vital. Retrata els deliris de grandesa d’un dictador, l’egolatria i l’afany de perpetuació. Recomanat a partir de 7 anys.

Hotel Bruce

RYAN T. HIGGINS. EDITORIAL BARCANOVA

El Bruce ha tornat, però aquest cop troba alguna cosa més que unes oques al plat. Una gran quantitat d’animals del bosc s’han apropiat del seu cau i no hi haurà manera de fer-los fora. Diversió i un protagonista entranyable que va camí de convertir-se en tot un clàssic contemporani de la il·lustració per a infants. Recomanat a partir de 3 anys.

Infinit

M. CABASSA / S. ROMERO. EDITORIAL ZAHORÍ BOOKS

Totes les coses que hi ha a l’univers, quan arriben a la seva fi, comencen de nou. Res desapareix del tot, tot es transforma una vegada i una altra. Són els cicles màgics de l’univers, i aquest llibre en mostra uns quants. Benvinguts a aquest increïble viatge a través de l’infinit! Recomanat a partir de 6 anys.

El Patufet a la neu

ROGER ROIG / HUGO PRADES. EDITORIAL COSSETÀNIA

Tornen el Patufet i els seus amics, que en aquest conte passen una emocionant jornada enmig de preciosos paisatges nevats i descobreixen la màgia de fer ninots de neu i de lliscar amb trineu muntanya avall. Recomanat a partir de 3 anys.

A la garjola!

HENRI MEUNIER / N. CHOUX. EDITORIAL TAKATUKA

En un parc, un nen observa amb indignació com la policia demana la documentació als seus amics i després se’ls emporta només pel fet de ser de diferent color. Una reflexió divertida sobre la intolerància i el racisme. Recomanat a partir de 5 anys.

Si no he menjat res!

MAR BENEGAS / ANDREU LLINÀS. EDITORIAL COMBEL

El llop té mal de panxa i el metge l’examina. -Però si no he menjat res! -diu, ofès-. Potser... alguna fada? -I aquest soroll? Si són els tres porquets! El metge queda ben sorprès! Amb solapes per descobrir qui s’amaga en aquesta panxota! Recomanat a partir de 3 anys.

Missió Egipte

C. LAGUNA / D. ALDAZ. EDITORIAL SENTIR

Una història interactiva que permet entrenar habilitats cognitives, neuropsicològiques i emocionals. A travñés d'una aventura, el llibre posa en joc tot el necessari per permetre que els nens superin amb èxit qualsevol tipus de dificultat, prosperin en la gestió dels seus propis recursos, millorin el seu rendiment acadèmic i augmentin la capacitat de raonament per aconseguir petits i grans èxits al llarg de la seva vida.Recomanat a partir de 8 anys.

El darrer Tigre

PETR HORÁCEK. EDITORIAL JOVENTUT

Una faula inspiradora, commovedora i esplèndidament il·lustrada que conté una valuosa reflexió: el que és realment important no són la força o el poder, sinó la llibertat. Recomanat a partir de 5 anys.