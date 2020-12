Què llegim aquesta nit?

On és tothom?

TOM SCHAMP / EDITORIAL COMBEL

Un llibre tot de cartró amb solapes que permetrà a la canalla fer volar la imaginació mentre juguen a endevinar quin animal s’ha amagat dins de cada pàgina. A mesura que vagin obrint les solapes podran descobrir on s’ha ficat tothom! Recomanat a partir de 3 anys.

El Grúfal. Llibre carrusel

J. DONALDSON - A. SCHEFFLER / EDITORIAL BRÚIXOLA

Un bonic llibre carrusel en què la canalla podrà acompanyar el ratolí del conte en un passeig pel bosc, on es trobaran la guineu, el mussol, la serp i, oh no, el grúfal! El conte inclou 3 escenaris en 3D i figures per recrear la història i jugar-hi. A partir de 3 anys.

En Gripau i en Gripere van plegats

ARNOLD LOBEL / EDITORIAL ENTREDOS

Cinc noves històries d’aquests dos amics inseparables que parlen de flors, de galetes, de valentia, de somnis i, sobretot, d’amistat. Aborda els petits drames quotidians que a les nenes i als nens els agrada escoltar per descobrir que tot això és normal i que passa cada dia. A partir de 6 anys.

Arracades d’avellaner

M. HOMS - C. ZAFRA / EDITORIAL BARCANOVA

Explica la història de la Lisa, una nena feliç que, inesperadament, rep el seu primer trasbals: a la seva mare li han concedit una beca per fer un treball de recerca a Hong Kong! Com ho afrontarà? A partir de 9 anys.

Viure

M. GONZÁLEZ REYES - V. PEDRERO / EDITORIAL NANDIBÚ

Relats que parlen d’allò que fa possible la vida; i és que potser el futur de moltes espècies (i de la nostra) depèn dels verbs als quals dediquem el nostre temps. Contaminar o cuidar? Acaparar o repartir? A partir de 12 anys.

La nova feina del Pare Noel

MICHELE D’IGNAZIO - SERGIO OLIVOTTI / EDITORIAL LA GALERA

Una proposta molt divertida (i plena de valors) en què el Pare Noel ha de reinventar-se en temps de crisi. Correus Internacionals ha decidit substituir-lo per drons, que seran els encarregats de repartir les joguines als nens. Què haurà de fer per sortir-se’n? Recomanat a partir de 7 anys.

Des de 1880

PIETRO GOTTUSO / EDITORIAL KALANDRAKA

Aquest àlbum és una preciositat. Una narració gràfica que mostra el pas del temps durant més de 140 anys a través dels esdeveniments històrics, l’evolució tecnològica i les transformacions socials, amb una llibreria com a testimoni dels canvis. Recomanat a partir de 6 anys.

Divuit poemes de Nadal...

J. RASPALL - I. BLANCH / EDITORIAL MEDITERRÀNIA

Tercera edició d’aquest llibre que recull els poemes de temàtica nadalenca de Joana Raspall, per ser recitats dalt de la cadira. Inclou un desplegable central amb la il·lustració d’un pessebre. A partir de 6 anys.