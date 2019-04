De cançons en fan contes

Núria Puyuelo (mare de l’Ona, de 8 anys, i el Martí, de 6 anys) ve del sector editorial, i Laia Figueres (mare del Bru, de 8 anys, i l’Aina, de 6 anys) del lleure i l’educació. Plegades van engegar fa uns mesos una nova aventura que barreja les seves passions per la literatura infantil, la música i la quitxalla. El resultat és l’editorial Nanit, que ha editat els seus dos primers títols, 'Bon dia', inspirat en la mítica cançó d’Els Pets, i 'Compta amb mi', basat en la coneguda peça de Txarango. I només és l’inici, perquè aquest 2019 volen publicar quatre llibres més, tots ells inspirats en cançons populars de músics catalans.

El que proposen des de Nanit no és il·lustrar les cançons, sinó transformar-les en contes: “Primer ens amarem de la cançó, en desgranem el missatge i les emocions que vol transmetre i intentem traslladar aquest missatge al llenguatge infantil”, explica la Laia. Entre les dues fan la conversió de cançó a conte: “Hi anem afegint detalls i personatges per fer la història més propera als nens. I per acabar, intentem que la història sigui lineal i que pugui ser dibuixada”. Per fer-ho, compten amb la complicitat d’un il·lustrador diferent per cada obra. En el cas de 'Bon dia', se n’ha encarregat Marta Montañá, mentre que Valentí Guabianas signa l’art de 'Compta amb mi': “La col·laboració amb ells és bàsica. Quan comencem a treballar, els enviem el text tancat, però el podem anar variant en funció del que ens comenten”, afegeix la Laia.

ACOSTAR LES CANÇONS A LA CANALLA

L’objectiu d’aquestes autores i emprenedores és acostar les cançons als nens, i que n’entenguin la lletra, tal com diu la Núria: “Transmetre els valors de la cançó a través del conte i que els nens, quan escoltin la cançó, sàpiguen què els vol dir i què els fa sentir. A través dels contes també volem oferir als pares i les mares una altra manera de compartir la música amb els seus fills”.

Al final del conte ofereixen recursos per aprofundir en la lectura

Els primers resultats d’aquesta aventura són dos contes bonics i fets amb cura, que volen servir d’excusa per parlar: “Considerem que la comunicació amb els més petits és bàsica i que és ara que l’hem de potenciar. Quan siguin grans ja serà massa tard per parlar del que no hàgim parlat fins llavors”, afirma la Laia. En aquest sentit, amb 'Compta amb mi' de Txarango volen tractar temes com l’amor i la sinceritat. Amb 'Bon dia', la temàtica els porta a parlar de les petites coses del dia a dia, des de l’alegria que transmet la cançó. Amb els projectes que tenen entre mans per a pròxims contes volen parlar de l’amor entre germans, de la por, de la família... “En general, intentem parlar de sentiments, però sense proteccionismes i tocant de peus a terra, per això parlem de tots els sentiments, dels que socialment estan vistos com a bons i dels que estan vistos com a dolents. Existeixen la tristesa, la gelosia, la incomprensió de la mort, la vergonya... són sentiments que tots els vivim de prop. No volem amagar res als nens; són petits, no cecs”, conclou la Laia.

Al final del conte ofereixen recursos per aprofundir en la lectura: “Oferim propostes per tornar a obrir el conte i gaudir de les il·lustracions altra vegada”, diuen. A la web de l’editorial encara hi ha més elements complementaris, com les il·lustracions del conte per pintar, jocs relacionats amb les il·lustracions i fins i tot una guia didàctica per a les famílies, per provocar les converses vinculades al conte. “A més, tenim un blog, perfils a les xarxes socials on fem recomanacions, fem llistes a Spotify… Volem que les famílies ens utilitzin!”, diuen la Laia i la Núria.