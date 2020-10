La literatura amb finalitats terapèutiques

Hi ha llibres que ens ajuden a tractar el dol. I uns altres ens ajuden a entendre i a analitzar la culpa, o la solitud, o el sentiment de gelosia. Amb aquesta finalitat neix Booklife, un projecte de biblioteràpia i prescripció que es basa en oferir tallers, xerrades, recomanacions i guies de lectura en què els llibres ens serviran d’acompanyament en uns quants processos emocionals que experimentem al llarg de la vida.

Laura Garcia, periodista i directora de l’agència de comunicació literària 80 Grams, n’és la responsable. “Booklife és un projecte que feia anys que gestava. Els llibres m’apassionen i en molts moments m’han salvat la vida. Vaig començar a investigar sobre el tema i vaig descobrir que la biblioteràpia funciona des de fa temps en molts països, com als Estats Units, on es practica en hospitals i biblioteques, però que aquí no s’havia practicat gens. D’altra banda, em vaig llegir el llibre Novel Cure, de les psicòlogues angleses Ella Berthoud i Susan Elderkin, on se’n parla àmpliament. Més tard em vaig dir: «Això ho he de posar en marxa». I així ha estat. Fa un any que he creat Booklife amb la intenció de fer un acompanyament emocional a les persones a través de la literatura”. Booklife se centra en la recomanació de llibres de ficció tant per a infants com per a joves i adults. “He deixat de banda l’autoajuda i l’assaig i m’he volgut centrar només en la ficció. Als nostres tallers podem recomanar des de clàssics fins a novetats (tant per a criatures com per a adults) i sempre amb una premissa: la qualitat literària. A Booklife la protagonista és la literatura”, afirma.

ELS TALLERS

Els tallers que imparteix Laura Garcia són enriquidors i molt variats. “D’entrada tenim una llista de temes escollits entre els quals podem trobar l’alegria, la culpa, el desamor, el dol, la depressió, la por, la incertesa, la maternitat i tants i tants altres. El que faig als tallers és abordar un tema concret -el dol, per exemple- i fer propostes de llibres que ens ajudin a abordar-lo. Als llibres hi podem trobar tot el que ens passa. Són un reflex de la vida”.

Els tallers -n’hi ha uns quants i destinats a tota mena de públics- es fan de manera presencial i en alguns casos online. “En fem en algunes AMPA d’escoles, en biblioteques, en llibreries, en centres de psicologia i, ben aviat, en farem un en un centre penitenciari. Però encara que els públics siguin diversos, la finalitat sempre és la mateixa: trobar els llibres adequats per a cada persona. Un altre dels beneficis de Booklife és que pot acostar la literatura a la gent que no llegeix gaire. El reclam comença sent el tema, però el centre acaba sent el llibre”.

En un dels tallers destinat als nens sobre la por, la Laura els porta uns quants llibres i els fa propostes enriquidores i variades. “Acostumo a recomanar sempre un llibre de literatura catalana, un altre de literatura castellana i un altre de literatura estrangera. Per tractar les pors en nens, per exemple, recomano Jo mataré monstres per tu, de Santi Balmes i Lyona; Martín Gris, de Zuriñe Aguirre, i Encender la noche, de Ray Bradbury. En un altre taller per a adults per tractar el tema de la resiliència recomano Un cel de plom, de Neus Català, novel·lat per Carme Martí; Paula, d’Isabel Allende, i Wonder, de R.J. Palacio”. La resposta del públic és molt bona i cada vegada són més nombroses les persones que s’adrecen a la Laura per explicar-li tot el que han sentit després dels seus tallers. “Recordo una mare que va contactar amb mi per Instagram per dir-me que s’havia mort el seu pare a causa del covid i que el llibre que li havia recomanat l’havia ajudat a gestionar-ho tot i a parlar-ne amb el seu fill”. Així doncs, els beneficis de Booklife sembla que són imparables. Perquè, tal com assegura Laura Garcia: “Hi ha un llibre per a cada persona i per a cada moment de la vida”.