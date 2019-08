La influència de les xarxes en els joves lectors

Del 6 al 15 de setembre, la Setmana del Llibre en Català celebra la seva 37a edició i tornarà a mostrar la riquesa i la diversitat de l’edició en català i la seva potència industrial. La Setmana, un dels esdeveniments culturals més importants del país, s’ha convertit en l’oferta més gran de la història dels llibres en català, afavorint sempre el contacte directe i la relació entre llibreters, editors i lectors, que podran trobar-hi novetats, però també llibres de fons i les col·leccions de cada segell. Com sempre, amb una àmplia proposta d’activitats de tot tipus (presentacions, recitals, itineraris literaris, xerrades, contacontes...) per a infants i adults, que també contribueixen a estimular i a promoure la lectura en català.

Coca-Cola participa un any més en la Setmana del Llibre en Català amb un espai en què es debatrà sobre la importància de llegir, els hàbits de lectura entre els més joves i el paper que poden tenir les xarxes socials per fomentar el consum de llibres a través de la figura del 'booktuber', un nou fenomen que acumula milers de seguidors i que ha marcat un abans i un desprès en la història dels joves i en la manera en què aprofiten els mitjans digitals per pujar contingut d’interès.

Normalment associem les xarxes socials a publicar fotos, buscar 'likes' o perdre el temps, i poden semblar l’enemic de la cultura i els llibres. Durant l’esdeveniment, es comprovarà el paper de les xarxes socials per fer d’aliats per fomentar els hàbits de lectura entre els joves. Fa un temps que ha sorgit un fenomen conegut com a BookTuber, que es dedica a recomanar llibres a través de YouTube.

L’acte comptarà amb la presència de l’escriptora i crítica literària espanyola en llengua castellana i catalana Care Santos, que entrevistarà la 'booktuber' Mixa, autora de 'Paraula de Mixa.' També hi seran altres 'booktubers', que explicaran com sorgeix aquest fenomen i quins efectes té en els hàbits de lectura dels més joves, a més de la importància de llegir i de la seva complementarietat amb el món d’internet i les noves tecnologies.

Amb el patrocini d’aquest tipus d’activitats Coca-Cola enforteix la seva implicació en la promoció de la cultura i la llengua catalanes entre els alumnes de les diferents etapes educatives d’arreu de Catalunya. Un compromís que es concreta amb la posada en marxa d’altres accions de la companyia, com el premi Relat Breu, que se celebra des del 1977 i en què han participat més de dos milions de joves d'entre 13 i 14 anys.