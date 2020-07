Llibres respectuosos amb el medi ambient

Si publiques llibres contamines el medi ambient. La directora general de l’editorial Flamboyant, Eva Jiménez, en va ser conscient i va decidir, com a empresa, plantar arbres per compensar-ho. “L’Organització de les Nacions Unides ha avisat que el 2050 el planeta serà inhabitable i aquesta afirmació, juntament amb el fet de ser mare, em va empènyer a engegar el projecte”, diu Jiménez, que afegeix que com a adults hem de deixar un món millor a les generacions futures.

Feta la reflexió, el primer pas va ser estudiar, com a editorial, quanta contaminació generaven cada any segons la quantitat de llibres publicats, una mitjana de 30-40. “Quan fabriques contamines, perquè emetem diòxid de carboni en els diferents processos de la publicació, com ara en el transport dels llibres del magatzem a les llibreries”, explica Jiménez, per posar alguns exemples dels processos de la feina d’una editorial.

Amb les dades a la mà, la directora es va adonar que durant el 2018 havien emès 5.543 tones de CO 2 a l’atmosfera. Així, a la recerca de maneres de ser millors ambientalment, va estudiar amb exhaustivitat com podien reduir aquesta contaminació. “Com a oficina tenim contractat un servei d’energia renovable; imprimim a l’Estat sempre que podem, però no sempre és possible perquè per als llibres pop-up o de cartró no trobem alternatives viables a Europa; hem eliminat el plàstic de l’embalatge, i hem deixat de fer servir un tipus de tinta, brillant, perquè els llibres puguin ser recicables. Abans no podíem per un tint concret que teníem a les portades”. És a dir, va buscar totes les maneres de posar en pràctica una editorial ecològica. Però no n’hi havia prou.

Va ser llavors quan es va posar en contacte amb l’organització Plant-for-the-planet, amb seu a Alemanya i que té oficina a Barcelona. “Vaig saber que l’organització l’havia creat un noi que proposava plantar arbres per absorbir el CO 2 que produíem els humans, i hi vaig contactar”, diu Jiménez. A partir d’aquí tot es va accelerar, perquè l’organització mateixa és la que en va analitzar les emissions de CO 2 , els van mostrar les xifres i els van proposar què havien de fer a canvi. “Per cada tona emesa a l’atmosfera cal plantar un arbre, que en el nostre cas s’ha convertit en més de 5.500 arbres que ja hem plantat a Mèxic".

Ara bé, el projecte no s’acaba aquí, sinó que continua amb la difusió a les escoles. “La idea és explicar als alumnes què és la justícia climàtica, perquè ells es converteixin en ambaixadors i llancin aquest missatge al seu voltant”, diu Jiménez. En aquest sentit, va ser l’Escola Can Palmer de Viladecans la que van triar per explicar-ho, i la jornada va acabar amb la plantació d’arbres.

Jordi Juanós, director de l’organització Plant-for-the-Planet a l’Estat, explica com va anar la trobada amb els 60 alumnes de l’escola. “Mitjançant jocs els vam explicar conceptes com la distribució de la pobresa i la riquesa al món, què vol dir emetre CO 2 i altres conceptes mediambientals”. La idea és sensibilitzar-los sobre aquest tema d’una manera divertida, però l’objectiu és també impulsar competències bàsiques, com ara la comunicativa i la del treball en equip. “Si a més d’estar sensibilitzats pel medi saben comunicar en públic i alhora impulsar iniciatives proactives, aconseguim un pas més en el nostre projecte”, diu. Aquest pas més és formar una xarxa d’ambaixadors de Plant-for-the-Planet entre els alumnes de les escoles on ja han fet els tallers.

Altres editorials també han començat a fer passos en aquest sentit. El segell Baula ha introduït aquest any l’ús del paper amb PEFC, una certificació forestal que garanteix que procedeix de boscos mediambientalment sostenibles. I Babulinka Books opta per recórrer a impremtes de proximitat. “Formem part del segell del llibre local”, diu la seva editora, Mar González, que afirma que el que més redueix la petjada mediambiental és la impressió, perquè el transport entre la impremta i els llocs de venda es redueix poc. Per la seva banda, a l'editorial La Galera, el cap de producció, Lluís Huguet, explica que treballen amb impremtes de la província de Barcelona, amb papereries que compten amb la certificació Forest Stewardship Council i Programme for the Endorsement of Forest Certification, i estan associats a Ecoembes per al reciclatge dels embalatges que posen al mercat, a més de fer servir plàstic (per als llibres escolars), que compleix la normativa 'REACH'.