Històries (i cançons) d’avis i nets

Anna Roig Dolz fa més de 10 anys que es dedica a la pedagogia musical dirigint el seu propi projecte, Creixendo, i compartint moltes hores de música amb les famílies. “Sentia les ganes d’editar material propi, i va arribar el moment de llançar-se a la piscina”, explica. I amb l’arribada del bon temps s’hi ha llançat de cap, per editar un primer disc que s’acompanya d’un conte, amb una història protagonitzada per una neta i el seu avi, l’espurna d’un projecte que seguirà creixent els pròxims mesos.

El resultat es titula 'La Nana i l’avi Papet', i està inspirat en fets reals. La Nana és la mateixa Anna Roig Dolz, i l’avi Papet és el seu avi: “Va ser un dels pilars més importants de la meva vida. Vivia amb nosaltres, i el vincle que teníem era molt intens, molt bonic, molt tendre”. Un amor incondicional carregat de sentiments que traspua tota la història: “Era el millor avi del món! Són molts els records que en guardo. Va morir quan jo tenia 16 anys, i va ser un xoc fort per a mi. Em va costar anys superar la seva mort. De fet, encara el trobo molt a faltar i el segueixo tenint molt present”, recorda.

El llibre se centra en la història d'amor incondicional entre un avi i la seva neta

Totes aquestes vivències compartides, els jocs i moments quotidians, ara han esdevingut una sèrie de cançons boniques i sentides, i un conte. “Amb tot, la música ha tingut molt més pes en tot el procés de creació. Suposo que per deformació professional”, explica Roig Dolz. Per a ella, el conte és un complement d’aquestes cançons: “Soc pedagoga musical; per tant, un dels principals objectius al fer aquest material era poder oferir cançons de creació pròpia a les famílies i disposar de més material per a les classes”.

I ho fa amb una història que fomenta l’amor entre avis i nets. “Els infants poden identificar fàcilment aquesta història amb la seva, i les històries que hi surten els són molt familiars”, comenta l’autora. Pel que fa a la música, Roig Dolz destaca que són cançons infantils, però que estan cantades com si fossin per als més grans: “Aquest era un aspecte que considerava molt important a l’hora de compondre les cançons, que fossin de qualitat i que, tot i ser infantils, agradessin també als adults”.

EL PROJECTE NO PARA DE CRÉIXER

Els protagonistes del llibre han agafat forma: l’empresa Minimis ha convertit la Nana i l’avi Papet en ninots reals: “La meva il·lusió era que els personatges poguessin sortir del paper i, d’aquesta manera, que la relació amb ells es fes més tangible i els infants hi poguessin jugar i dormir, i també poguessin fer-los partícips del seu món imaginari, simbòlic, i de les seves aventures creatives”.

Ara Roig Dolz també treballa en material pedagògic que ajudarà a treballar les cançons a l’aula: “És important i molt positiu per a l’infant poder abastar el màxim de continguts que una peça ens pot oferir. Donar-li la volta, perquè això l’ajudarà a integrar-la millor i que se la pugui fer seva. Per això aquest volum inclourà propostes d’activitats amb les cançons del conte, de música i moviment, i coreografies de percussió corporal per als més grans. També les partitures i la versió cantata del conte, per a aquelles escoles que el vulguin representar”, conclou.

L’última peça que tancarà el projecte serà l’espectacle de 'La Nana i l’avi Papet': “Portar-los als escenaris serà una molt bona manera de culminar tota la feina feta”. A més, aquest és el primer volum d’un disc i un conte que, si tot va bé, serà l’inici d’una col·lecció.