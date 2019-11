Art i paraula

¿Voleu saber quin espai o racó de la classe seria l’ideal per llegir amb els vostres alumnes? ¿O com acabar de configurar la biblioteca de l’aula? ¿O bé quins llibres il·lustrats podrien servir-vos per abordar determinats conflictes amb els infants o adolescents? Tantàgora, un espai de creació, producció, difusió i innovació en les maneres de promoure la literatura tant en paper com en digital i a través d’altres disciplines artístiques, ens proposa uns cursos específics per abordar la formació en mediació literària.

“Són cursos dirigits a bibliotecaris, docents, educadors socials, il·lustradors, pares i mares, conductors de clubs de lectura... Qualsevol persona que treballi amb la literatura i en vulgui treure el màxim profit”, explica Magalí Homs, dissenyadora d’interiors i directora del Flic Festival. Els cursos, tots llaminers, d’una o dues sessions de durada, es basen principalment en tres aspectes: “En primer lloc, els donem teoria literària -diu Magalí Homs-. En segon lloc abordem la pràctica professional. I en tercer lloc els donem eines i recursos per portar a terme algunes accions. Per exemple: com podem fer llegir en veu alta a classe els nostres alumnes? Els exemples pràctics ajuden molt”.

CURSOS PER A TOTS ELS GUSTOS

Tantàgora fa anys que ofereix diferents cursos, amb gran reconeixement i èxit de públic. Però aquest any ens trobem amb noves propostes molt interessants. Preneu-ne nota: Posa a punt la teva biblioteca d’aula, conduït per Roser Ros, que planteja quins són els llibres que han de viure a la biblioteca d’aula. “I, més enllà d’això -afegeix Homs-, ens fixem en com triem aquests llibres o com cal configurar la biblioteca escolar. Els nanos se la troben plena de llibres, per això ens preguntem si és millor anar configurant-la a poc a poc. Val la pena reflexionar-hi”.

Un altre curs interessant és el d’Infància i adolescència en risc i literatura. “Aquest curs, conduït per l’educadora social Susanna Giménez, parteix de l’àlbum il·lustrat com una manera de solucionar conflictes i restaurar els vincles entre les criatures i les seves famílies. Tant si són infants com adolescents. “És un curs que ens ha funcionat molt bé en general i més concretament amb docents, tant amb bibliotecaris com amb docents que treballen en zones de risc”, apunta Homs.

Un altre curs que respon a una gran demanda actual és el dels Espais literaris. “Aquest curs el condueixo jo mateixa, que a part de treballar en l’àmbit de la literatura també soc interiorista -apunta Magalí Homs-. Parteix de la necessitat de tenir espais pensats per llegir tant a les escoles com a les biblioteques o a casa. De quins llibres disposem? Com han de ser els racons on puguem acomodar-nos per llegir i gaudir plenament de la literatura?”

I atenció, docents, perquè si el còmic continua sent la vostra assignatura pendent, aquest curs també us pot interessar: Còmic: art, mercat, pedagogia, dirigit per Mery Cuesta, oferirà un abecé del còmic, ressaltant títols i autors perquè els docents puguin aproximar-se a aquest gènere. “Es tracta de saber-ne més, d’acostar aquest gènere als nanos, perquè quan el descobreixen els encanta. Per què sempre ens oblidem dels còmics?”, alerta Homs.

I, finalment, preneu nota d’un altre curs del tot necessari perquè docents o bibliotecaris treballin a les aules. Es tracta de La novel·la a educació infantil i primària, impartit per Mariona Masgrau, que oferirà eines per encarar la lectura de novel·les a les aules i en diferents edats. “Fins i tot des de primer de primària, on els llibres formen part del seu món però els nanos encara no els poden llegir gaire”.

Ja ho sabeu, professors, bibliotecaris, educadors socials, famílies en general... si voleu ampliar els vostres coneixements en l’àmbit de la literatura i obtenir eines per fer de bons mediadors, tingueu en compte tot aquest ventall de cursos. N’hi ha per a tots els gustos, però tots tenen un tret en comú. La literatura. L’amor per la literatura. La necessitat de llegir més i millor. Us hi apunteu?