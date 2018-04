Els amants de la LiJ teniu dues grans cites!

Avui es posa en marxa la 34a edició del Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya. Un any més, Mollerussa serà la capital del llibre i la lectura per a infants i joves de tot Catalunya, i un any més, totes les novetats editorials hi seran presents, entre les més de 5.000 propostes que s'hi poden conèixer.

Aquest any el títol de l'exposició monogràfica i lema del saló és 'L'Aparador de les Meravelles', una mostra on podreu trobar alguns dels millors llibres de vuit dels grans temes en què es classifica la literatura: amor, aventura, por, història, policíac, humor, ciència-ficció, realista i terror.

Autores i autors passaran pel Saló per explicar la seva feina, les seves obres, hi haurà tallers, un festival i una marató de lectura en veu alta, jornades pedagògiques de mestres i trobades de bibliotecàries, exposicions, sessions de contes, etc. De nou serà una gran celebració al voltant del llibre i la lectura, i aquest any amb un dia ben especial com a cloenda: Sant Jordi, la gran festa del llibre a Catalunya.

L'horari del Saló és de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 20 h i dissabtes i diumenges d'11 a 14 i de 16 a 20 h.

Podeu consultar totes les activitats previstes aquí

Món Llibre

I una segona cita amb la literatura infantil i juvenil la teniu aquest cap de setmana a Barcelona, amb la 4a edició de Món Llibre, amb activitats d'11 a 19.30 h al CCCB i al Macba. A Món Llibre hi podreu conèixer les autores i els autors dels vostres contes preferits, participar en els tallers més creatius, entrar en una biblioteca de somnis i saludar personatges de ficció que han pres vida: el gos Molsa, el monstre de Frankenstein, l’Aneguet Lleig, el Flautista d’Hamelín… Tot plegat al cor del Raval el cap de setmana del 14 i 15 d’abril.

Com en cada edició del festival, els infants amb problemes d’audició o de visió podran gaudir de la màgia dels contes a Món Llibre gràcies a la llengua de signes o als llibres en Braille. Enguany, però, el festival fa un pas més i aposta per la integració de les persones amb discapacitat des de l’escenari: 'Diario di un brutto anatroccolo' ('L’aneguet lleig'), el clàssic conte d’Andersen, adquireix aquí una nova dimensió. El muntatge de la Factory Compagnia Transadriatica (Itàlia) incorpora al repartiment una actriu amb síndrome de Down, que demostra que no hi ha límits per transmetre la saviesa i la profunda emoció d’aquesta faula universal. Tota una lliçó de superació.

A més, Món Llibre no només ha fet possible que 'Molsa', la multipremiada obra de David Cirici, arribi als escenaris, sinó que us dona l’oportunitat de conèixer David Cirici i xerrar-hi. Cirici participarà en el col·loqui posterior a la funció de 'Molsa'de dissabte i diumenge, a les 16.30 hores, perquè també ell us vol conèixer i saber què en penseu, d’aquest gosset tan valent i dels personatges que coneix mentre busca la seva amiga. Guardonada amb el Premi Edebé de Literatura Infantil, la novel·la 'Molsa' ha saltat a l’escena gràcies a l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i el Teatre Lliure, coproductors de l’espectacle. La companyia Thomas Noone Dance és la responsable de la proposta artística, en què conviuen dansa, paraula i titelles.

Si Món Llibre convertirà els exteriors del Macba i del CCCB en un parc d’atraccions imaginari, els estudiants del Màster de Disseny i Producció d’Espais de la UPC-CCCB transformaran una de les sales del Macba en un decorat amb caixes de cartró. L’espai resultant seran les BOOX, un refugi perquè les nenes i els nens de 8 a 12 anys puguin capbussar-se en la lectura o trobar un lloc propi al festival, l’Espai dels Grans. L’acumulació de caixes i les catifes que cobreixen el terra crearan una atmosfera càlida i acollidora, com les illes de descans, disposades perquè els visitants puguin ajeure’s còmodament per llegir o per descansar. La intenció és que l’espai es modifiqui al llarg del festival gràcies a les intervencions dels mateixos usuaris: d’aquesta manera, l’espai blanc s’omplirà de dibuixos i notes de tothom que hagi passat per aquest món de llibres i caixes.

Per cert, que Kumon, la xarxa de centres d’ensenyament més gran del món, participa, un any més, al Festival, i per diumenge i dins de l’espai Taller Groc, organitza un taller en què els infants podran escriure la seva pròpia història, una activitat didàctica durant la qual el personal de Kumon a la Fira els guiarà en les diferents parts del text, ajudant-los a construir la seva història. El taller proposa, als més menuts, viure una experiència creativa pròpia, i els convida a redactar el seu propi conte, de manera autònoma, perquè es converteixin en escriptors per un dia. A més, durant la Fira, Kumon informarà les famílies sobre el seu programa de lectura, que consta de 18 nivells que abasten des del començament de l’aprenentatge lector, a través de la codificació de paraules, fins a l’anàlisi crítica de diferents tipus de textos. Els alumnes fan tres activitats: lectura en veu alta del material didàctic, resolució del material didàctic i lectura dels llibres de la bibliografia recomanada de Kumon.

Podeu consultar la programació aquí