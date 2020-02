Fades que investiguen contra el càncer infantil

“M’encantaria traslladar-me durant 60 segons a l’Estació Espacial Internacional, o viatjar a l’època prehistòrica per presenciar el descobriment del foc”, diu Xavier López Murtra. Ell probablement no ho podrà fer, però sí que ho aconseguirien les dues protagonistes de Les fades dels contes (Círculo Rojo, 2019), el conte que ha escrit i acompanyat amb les il·lustracions de Míriam Jaques Grau, i que s’ha publicat gràcies a una campanya de micromecenatge.

Les seves filles han tingut molt a veure en aquesta història, adreçada a infants d’entre 6 i 10 anys. “Compartir sessions de lectura amb elles al llarg dels últims anys ha sigut sens dubte una font d’inspiració a l’hora d’escriure la història. I el meu gust pels viatges també hi ha tingut alguna cosa a veure”, confessa l’autor.

Tot i que la seva professió és enginyer de telecomunicacions, la capacitat d’inventar històries fa temps que l’acompanya: “Sempre m’ha agradat imaginar-me situacions, però mai se m’havia acudit escriure-les. Va ser arran d’obtenir un premi en un concurs literari que em vaig animar a escriure algunes de les històries que surten de la meva imaginació”.

Els beneficis dels drets d’autor que s’obtinguin de la venda del conte es destinaran al Laboratori d’Investigació del Càncer Infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu

Dit i fet. El resultat és un conte en què dues germanes experimenten un viatge instantani durant la seva estona de lectura familiar: de cop apareixen enmig de la història que el seu pare els està explicant. L’ensurt es converteix en un nou joc apassionant: així, es converteixen en unes intrèpides aventureres que visiten tot el món a través de les escenes dels contes que llegeixen.

LA LLUITA DE L’ARNAU

“Em venia de gust fer alguna cosa profitosa més enllà de publicar aquesta història, i no em va costar gaire decidir engegar una iniciativa solidària”, diu l’autor. El resultat és que els beneficis dels drets d’autor que s’obtinguin de la venda del conte es destinaran al Laboratori d’Investigació del Càncer Infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, amb la col·laboració de la Lluita d’Arnau. “Cal impulsar al màxim la lluita contra el càncer infantil. He vist com alguns pares i mares de nens afectats estan fent l’impossible per recaptar fons per a la recerca contra aquesta malaltia. En aquest sentit, em considero un pare afortunat i em veig amb l’obligació moral de contribuir-hi”, diu López.

“L’Arnau va ser diagnosticat el 2011, quan tenia dos mesos, d’histiocitosi, una malaltia poc comuna. Un tipus de càncer que comparteix tractament amb la leucèmia”, explica Irene Navarro, mare de l’Arnau. En aquell moment es van trobar amb molt poca informació sobre la malaltia: “Els metges anaven provant tractaments sense gaires garanties. L’Arnau va estar dos anys lluitant: li van fer un trasplantament de medul·la i va patir situacions molt complicades”, recorda la mare. Afortunadament, la història té un final feliç: “Gràcies als metges i a la seva força, avui és un nen de 9 anys alt, fort i juganer, que gaudeix de la vida”.

Però els seus pares no es van quedar de braços plegats: durant la malaltia van batallar fins a aconseguir que s’obrís una línia d’investigació a Sant Joan de Déu sobre la histocitosi. I des de la Lluita d’Arnau segueixen amb aquesta voluntat. “Iniciatives tan maques com la del Xavi ens ajuden molt a agafar forces i a continuar lluitant, i ens ajuden a recaptar fons perquè els nens que hagin de patir la malaltia tinguin el camí més fàcil”, conclou Navarro.