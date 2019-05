Torna la Supernit a les Biblioteques

segona edició de la Supernit a les Biblioteques, una iniciativa del Super3, el departament de Cultura i les biblioteques públiques municipals per promoure la lectura i les biblioteques entre el públic infantil. Entre les 20 i les 21 h, els membres del Super3 estan convocats a les biblioteques de tot el país per participar en una activitat especialment dissenyada per a l'ocasió i ajudar, així, la família del Super3 a posar fi al pla malèfic del Senyor de les Ombres. Tots els nens i nenes que ho vulguin ja es poden inscriure a la Supernit a la seva biblioteca. A la web del Més de 270 biblioteques de tot Catalunya viuran, el divendres 31 de maig, launa iniciativa del Super3, el departament de Cultura i les biblioteques públiques municipals perEntre les 20 i les 21 h, els membres del Super3 estan convocats a les biblioteques de tot el país per participar en una activitat especialment dissenyada per a l'ocasió i ajudar, així, la família del Super3 a posar fi al pla malèfic del Senyor de les Ombres. A la web del Super3 hi trobareu la més pròxima.

La Supernit té per objectiu fer arribar als més petits la importància de la lectura. Per aconseguir-ho, el Super3 ha tornat a idear una aventura multitudinària, simultània i transmèdia per tot el territori en què els nens i les nenes participants ajudaran la família del Super3 a lluitar contra el Senyor Pla, ara conegut com el Senyor de les Ombres, que està fent desaparèixer llibres de les biblioteques i donant vida als malvats clàssics dels contes.

Més de 270 biblioteques públiques oferiran conjuntament aquesta activitat gratuïta, per a la qual es recomana inscripció prèvia a la mateixa biblioteca, gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L'edició de l'any passat, la primera, va ser tot un èxit, amb la participació de prop de 15.000 súpers i les seves famílies.

Es tracta d'una iniciativa que busca treballar conjuntament el foment de la lectura entre el públic més jove, en una activitat que s'emmarca entre els objectius recollits al Pla de Lectura 2020.

La trama de la Supernit a les Biblioteques

La història d'aquesta trama de la família del Super3 comença quan a les biblioteques públiques de tot Catalunya comencen a desaparèixer llibres misteriosament. Gràcies a bibliotecaris i súpers que alerten d'aquesta situació, i a la posterior visita de la família del Super3 en algunes d'aquestes biblioteques, es descobrirà que qui roba els llibres és el Senyor de les Ombres.

Estirant el fil de les investigacions, s'esbrina també que, cada dia, quan cau la nit, el Senyor Pla, amagat en un cau tenebrós, fa servir una màgia fosca i perillosa per aconseguir donar vida als malvats clàssics dels contes. Així, els malvats (bruixes, fantasmes, llops, vampirs, mòmies, zombies, reines ambicioses, pirates, etc.) aconsegueixen sortir de les pàgines dels llibres i es converteixen en una tropa perillosa al món real, sempre al servei del Senyor de les Ombres.

La família del Super3 descobrirà, potser ja massa tard, que només la màgia positiva de les petites elfes, la Nenúfar i la Matoll, pot lluitar contra el poder fosc del Senyor Pla. Però elles són massa petites i els malvats són molt nombrosos, i poderosos. Per això, la família del Super3 necessita que tots els nens i nenes de Catalunya vagin el 31 de maig, a les 20 h, a la biblioteca del seu poble o ciutat i, unint la seva màgia positiva, aconsegueixin que tots els malvats dels llibres tornin a les pàgines d'on no havien d'haver sortit mai.

Com s'hi pot participar?

L'activitat és gratuïta, però la capacitat dels espais és limitada i es recomana inscriure-s'hi prèviament a la biblioteca triada.

Per participar en la Supernit a les Biblioteques, els súpers s'han de presentar en alguna de les biblioteques que hi participen, una mica abans de les 20 h, acompanyats d'algun adult. La Supernit començarà a les 20 h i tindrà una durada d'una hora.

Els súpers hauran d'anar a la seva biblioteca amb les orelles èlfiques preparats per combatre el Senyor Pla. Al llarg de l'activitat aprendran a fer servir la seva màgia per fer tornar els malvats als llibres.



Activitats prèvies a les biblioteques

Les setmanes prèvies a la Supernit, les biblioteques oferiran activitats i tallers relacionats amb l'activitat per escalfar motors al voltant de l'acció, fomentar la lectura i l'activitat pròpia de la biblioteca. Una d'aquestes activitats serà un taller en què s'ensenyarà als participants a fer-se les orelles èlfiques (amb elements casolans, molt fàcils de fer). Aquest és el primer pas per aprendre a utilitzar la màgia positiva que necessitaran durant la Supernit del 31 de maig.

El taller, que comptarà amb elements afegits com la desaparició de llibres durant les últimes setmanes i les pistes que el bibliotecari pugui haver trobat, servirà a la biblioteca per donar peu a fomentar la lectura, parlar de contes i de malvats, i per organitzar altres activitats relacionades amb la Supernit.