Teresa Broseta guanya el Premi Cavall Fort 2017

Aquesta setmana s'ha fet l’acte de lliurament del Premi Cavall Fort al Museu de Cultures del Món de Barcelona, en un acte presidit per Xavier Blanch, president de la Fundació Cavall Fort, que es va mostrar satisfet amb la participació d’aquest any. En aquest sentit, Blanch va apuntar que “els 55 reculls de contes rebuts evidencien la bona acollida que aquest guardó continua tenint entre els autors”.

A continuació, Mercè Canela, directora de Cavall Fort, va presentar la guanyadora, Teresa Broseta, tot destacant que el jurat havia escollit el seu recull de contes per unanimitat. Per la seva banda, l'autora va explicar que la inspiració per a escriure l'obra guanyadora, 'Batecs africans', va néixer durant un viatge a l’Àfrica. El recull, presentat per l’autora sota el pseudònim Baobab, explica les històries de tres animals de la sabana que es troben en situacions compromeses en què, alguns sense saber-ho, s’hi juguen la vida. Tots tres contes (La nouvinguda, Un silenci perfecte i Una nit sense son) seran publicats properament a Cavall Fort.

Broseta va destacar que la necessitat d’expressar què havia sentit durant aquella experiència la va animar a escriure els tres contes. Blanch i Canela van fer lliurament a Broseta del premi, dotat amb 2.500 euros, i d’una reproducció de la portada que Joan Miró va dibuixar per al Cavall Fort número 44, publicat l’abril de 1965.

La guanyadora

Teresa Broseta té una llarga trajectòria en l’àmbit de la literatura infantil i juvenil, que va començar amb la publicació de la seva primera obra l’any 2001. Ha conreat tots els gèneres (narrativa, poesia i teatre) i ha rebut diversos premis literaris.També ha escrit narrativa i teatre per a adults.

Premi Cavall Fort

El Premi Cavall Fort va ser instituït per la revista i està dotat econòmicament per la Fundació Cavall Fort. L’import actual del premi és de 2.500 euros. Es va convocar per primera vegada l’any 1963, en el marc del concurs de Poesia de la Parròquia de Cantonigròs. Des de 1970 fins a 1993 va formar part del cartell de premis de les Festes Populars de Cultura “Pompeu Fabra”, continuació de les festes literàries de Cantonigròs. Un cop es van deixar de celebrar les Festes “Pompeu Fabra”, Cavall Fort va continuar convocant el premi pel seu compte. En els seus inicis, s’atorgava a un recull de contes destinat al públic lector de la revista. Des de fa uns anys, s’atorga alternativament a un recull de tres contes o a un recull de tres reportatges o articles de divulgació.