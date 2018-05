Supernit a les biblioteques de Catalunya

El Super3 i el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya han organitzat per a aquest divendres, 25 maig, la Supernit a les biblioteques públiques per tal de promoure la lectura entre el públic infantil. La Supernit té per objectiu fer arribar als més petits la importància de la lectura i, per fer-ho, el club Super3 ha ideat una aventura multitudinària, simultània i transmèdia per tot el territori en què els nens i nenes participants ajudaran la Nenúfar i la Matoll perquè puguin sortir de la biblioteca de la casa de la família del Super3 on han quedat tancades pel malvat Senyor Pla.

Més de 150 poblacions i 270 biblioteques municipals oferiran conjuntament aquesta activitat gratuïta (per a la qual es recomana inscripció prèvia) gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en una activitat que s'emmarca entre els objectius recollits al Pla de Lectura 2020.

La Supernit és el colofó d'una de les històries creades pel Super3 i que des de finals d'abril s'ha començat a difondre al canal Super3, al web super3.cat i a l'aplicació de vídeo per a mòbils i tauletes del Super3, i que, fins i tot, tindrà al web un videojoc creat expressament per a l'ocasió.

El final de l'aventura protagonitzada per la Nenúfar i la Matoll arribarà divendres, quan els lectors infantils podran participar-hi des de la seva biblioteca pública més pròxima per ajudar les seves heroïnes a escapar de la biblioteca de la casa del Super3 on estan tancades.

La trama de la Supernit a les biblioteques

La història d'aquesta trama de la família del Super3 comença quan la Nenúfar i la Matoll són a la Superbiblioteca de casa seva llegint i mirant contes. La Nenúfar llegeix contes de fades i unicorns, i la Matoll, de bruixes i dracs. De sobte, senten un soroll a la porta de la biblioteca. Estranyades, intenten obrir-la però està tancada. Ho tornen a intentar amb totes les seves forces, però ni la Nenúfar ni la Matoll ho aconsegueixen. Just en aquell moment, per sota la porta entra una misteriosa nota, signada pel Senyor Pla. El Senyor Pla i el seu ajudant, el Rick, les han tancat dins la biblioteca i han posat a la porta unes cadenes gruixudíssimes amb un cadenat enorme. L'única manera d'obrir aquest cadenat és resoldre quatre enigmes. Les solucions d'aquests enigmes són els quatre números que permeten obrir el cadenat.

A partir d'aquest moment, la Nenúfar i la Matoll busquen i rebusquen per tots els llibres, contes i històries de la seva biblioteca la resposta dels enigmes. Però elles soles no se'n surten del tot i necessiten l'ajuda de tots els súpers. Per això, els nens i nenes estan convocats a la Supernit a les biblioteques a resoldre els enigmes i obtenir els dos últims números que obriran el cadenat de la Superbiblioteca.

Videojoc 'Supernit a les biblioteques'

A més de la trama de la família del Super3, protagonitzada per la Nenúfar i la Matoll i que es pot veure al canal Super3, també s'ha creat expressament un videojoc titulat 'Supernit a les biblioteques' per completar un projecte transmèdia de foment de la lectura entre els nens i nenes. Amb el videojoc, els súpers poden jugar, des de la web del Super3, amb la Nenúfar i la Matoll i moure's per una biblioteca per aconseguir un dels quatre números que obren el cadenat tot agafant llibres virtuals i evitant obstacles. Després de la celebració de la Supernit a les biblioteques els súpers podran introduir una clau secreta, que se'ls haurà dit a les biblioteques, per poder jugar en mode 'premium' amb el joc, on tots els llibres donen més punts.

Què han de fer els súpers per participar-hi

L'activitat és gratuïta, però l'aforament és limitat i es recomana inscriure's prèviament a la biblioteca triada. Primer hauran de buscar si les biblioteques del seu poble o ciutat hi participen o quines els queden més a prop. Finalment, per participar-hi, els súpers s'han de presentar en alguna de les biblioteques que hi participen, una mica abans de les 20.00 h, acompanyats d'algun adult. La Supernit a les biblioteques començarà a les 20.00 h i tindrà una durada d'una hora. No cal portar res, només enginy per resoldre els dos últims enigmes que han d'alliberar la Nenúfar i la Matoll.

Aquí podeu consultar la disponibilitat de places a les diferents biblioteques catalanes.