Quins són els llibres que enganxen els adolescents?

Les novel·les basades en contes de la literatura universal (coneguts en anglès com a retelling) són els llibres que enganxen els adolescents de tot el món. Cinder, Susurros o Por una rosa ( retellings de La Ventafocs, Alícia al país de les meravelles o La bella i la bèstia, respectivament) “estan molt de moda”, assegura Mixa (autora del blog Paraula de Mixa).

L’afirmació s’emmarca en el context de l’èxit mundial de Harry Potter, de l’escriptora J.K. Rowling, i “d’altres títols de ficció que van seguir-lo, com Crepuscle o Els jocs de la fam, i que van ser durant anys (i encara avui) els llibres que van enganxar més joves lectors, com indica Gemma Lluch, catedràtica de la Universitat de València i autora del llibre La lectura. Entre el paper i les pantalles (Eumo).

De fet, segons la bloguera Mixa, “el fenomen d’aquestes obres es manté viu”, com també altres sagues fantàstiques com Una corte de rosas y espinas, Trono de cristal, de Sarah J. Maas o Seis de cuervos, de Leigh Bardugo.

REIVINDICAR ELS CLÀSSICS

Per la seva banda, l’escriptor Toni Montesinos creu que la Ilíada i l’ Odissea “haurien de ser imprescindibles per al jovent de tots els temps”. De fet, continua explicant Montesinos, “la recomanació que els adolescents llegeixin aquests llibres és d’Oscar Wilde”. Ara bé, curiosament, l’escriptor Jorge Luis Borges recomanava llegir els contes de Wilde per aprendre anglès. “El cas és que els adolescents haurien de llegir el millor de la literatura de la història, sense prejudicis ni temors”, afirma Montesinos. A més, “tenim a l’abast un munt de textos adaptats per facilitar la lectura dels clàssics, cosa que és magnífica per introduir els joves en la gran literatura”.

Els llibres que els joves de tots els temps haurien de llegir Segons l’escriptor Toni Montesinos Tota l’obra d’Arthur Conan Doyle, autor de la saga de Sherlock Holmes.

Els llibres de Mark Twain, amb títols com Un ianqui a la cort del rei Artús, El príncep i el captaire, Les aventures de Tom Sawyer i Les aventures de Huckleberry Finn.

Donetes, de Louisa May Alcott.

El diari d’Anna Frank.

De la literatura catalana, la catedràtica Gemma Lluch reconeix que El mecanoscrit del segon origen és un dels llibres més llegits, “però perquè es recomana sempre a l’escola”. Una altra qüestió és esbrinar “si els agrada o si paga la pena dedicar un temps de les poques hores que tenen per treballar la literatura durant la formació escolar a la lectura d’aquest llibre”, sosté Lluch.

Per la seva banda, la bloguera Mixa creu que Mercè Rodoreda “segueix interpel·lant els joves amb obres com La plaça del Diamant, Aloma o Mirall trencat, mentre que El zoo d’en Pitus, de Sebastià Sorribas, “continua emocionant encara avui petits i grans”. La jove també coincideix que Manuel de Pedrolo es treballa a les escoles i per això El mecanoscrit acumula edicions, cosa que també passa amb La casa sota la sorra, de Joaquim Carbó, “amb gairebé un centenar d’edicions, una xifra mai imaginada en la literatura infantil i juvenil”, assenyala la bloguera.

I entre les col·leccions que “encara no han passat a la història” hi ha Les antibarbies, de Mercè Anguera, i Ala de corb, d’Enric Larreula. “Totes dues transmeten valors preciosos, des de l’amistat fins a la tolerància, i alhora són d’allò més divertides”, conclou Mixa.