El perquè de l'èxit dels llibres 'pop-up'

Sabeu què són els llibres pop-up? Potser no els coneixeu pel nom però segur que en deveu haver tingut algun entre les mans. Es tracta de llibres desplegables, mòbils i tridimensionals, que ens conviden a viure tot tipus d’històries. Doncs bé, la creadora i impulsora al nostre país dels llibres pop-up és l’editorial Combel, especialitzada en llibres infantils i juvenils, que es basa en uns valors i una qualitat indiscutibles. En voleu saber més?

Palaus que s’alcen després d’obrir la coberta d’un llibre, animals fantàstics, cases encantades, personatges que prenen vida... Els llibres pop-up són autèntiques obres d’art i d’enginyeria. Però darrere la producció de qualsevol d’aquests llibres hi ha un equip editorial que ha de treballar de valent per portar-los a terme. Noemí Mercadé, directora editorial de Combel, recorda el dia que l’editorial va començar a apostar de manera seriosa per aquests llibres. “Jo era a la Fira de Frankfurt. Entre alguns dels llibres que em van caure a les mans hi havia el de l’enginyer de paper David Carter, titulat 'Un punt vermell'. Em vaig quedar meravellada del llibre i finalment ens vam decidir a comprar-ne els drets. Doncs bé, el vam editar i aviat es va convertir en un fenomen. Recordo que al cap de tres mesos se n’havien exhaurit tots els exemplars i els llibreters ens en demanàvem més. Vam reimprimir-lo, sí. I de seguida vam tornar a fer curt i vam tornar a reimprimir-lo. Allò va ser el principi d’una nova etapa”, explica.

El punt d’inflexió autèntic es va produir quan l’editorial Combel va decidir començar a publicar els seus propis llibres pop-up, amb autors i il·lustradors d’aquí. “El primer llibre pop-up de creació pròpia va ser 'Els tres Reis d’Orient', de Lluís Farré i Mercè Canals. Després van introduir nous tàndems d’escriptors i il·lustradors, com el format per Xavier Salomó i Meritxell Martí, l’enginyosa Àngels Navarro, la creativa Mar Benegas, o la Patrícia Geis, indispensable en la trajectòria de l’editorial Combel”, afirma Mercadé.

La tècnica del pop-up era nova al nostre país i la majoria dels il·lustradors no la coneixien. Molts d’ells van haver d’aprendre’n fent ús d’alguns manuals fins a assolir els nivells tècnics necessaris. “Als Estats Units l’enginyeria de paper és una especialitat a la carrera d’enginyeria, però aquí no existeix -explica Noemí Mercadé-. Això suposava un repte important de cara als nostres il·lustradors, que no n’havien fet mai. Tots ells n’han hagut d’aprendre seguint manuals, i molts han acabat fent autèntiques virgueries. Ara penso en el Sebastià Serra o en el Xavier Salomó, entre molts d’altres”.

TEMÀTIQUES DIVERSES

La manera de treballar i concebre aquests llibres pot arribar a ser molt variada. Pot partir d’una proposta editorial o bé d’una proposta d’un il·lustrador o autor, que més tard es treballa i s’elabora des de l’editorial. Utilitzant sempre la creativitat com a punt de partida, Combel ha publicat llibres per a totes les edats que abasten temàtiques tan diverses com l’art, les estacions de l’any, Nadal, els animals, els hàbits quotidians, els hàbits dels infants o els àpats que fem a casa, entre d’altres. “Actualment treballem dues vies importants que volem explotar de cara al futur: l’ecologia, que volem tractar en positiu i oferint una forta consciència de la importància del medi ambient, i el món dels símbols i el sistema de signes”, explica la directora editorial de Combel.

AUTORS DE LA CASA

Xavier Salomó i Meritxell Martí formen un tàndem interessant il·lustrador- autora i des de fa uns anys treballen per a l’editorial Combel. “Tenim la sort de tenir una molt bona relació amb l’editorial -diu Salomó-. Nosaltres els proposem projectes i la majoria de vegades ens els accepten. Es pot dir que hem crescut amb ells. Tenim una relació de gairebé disset anys de durada”. Xavier Salomó explica que ell i la Meritxell són parella i que la manera d’abordar els projectes en cada llibre és molt variada. “La Meritxell i jo treballem colze a colze. De vegades és ella qui té una idea i de vegades la tinc jo. Per exemple, quan ella es va quedar embarassada ens vam adonar que les ecografies eren molt lletges. I ens vam dir: ¿i si fem un llibre en què parlem de l’evolució dins la panxa de la mare durant els 9 mesos? I així va sorgir 'Baby pop', un llibre amb il·lustracions tridimensionals. Més tard, el nostre fill no dormia gaire a les nits i vam tenir la idea de fer el llibre 'Bona nit', en què es feia fosc i la lluna venia a acompanyar els somnis. D’aquest llibre crec que se n’han arribat a vendre 90.000 exemplars. Tot un èxit”.

La parella d’il·lustrador i autora ja són coneguts pels seus llibres i tenen un públic fidel tant al nostre país com a l’estranger. “Venem molt a França, un país amb el qual treballem estretament, però també en altres països, com la Xina o actualment als Estats Units”. L’escriptora Meritxell Martí afegeix que els seus llibres són tant per al públic adult com per als infants. “Cada vegada ho constato més. Vaig a clubs de lectura i veig l’interès tant dels nens com dels seus pares. D’altra banda, conec més d’una persona que no té fills i que es compra igualment els llibres com a objecte de col·leccionisme. Jo sempre dic que els llibres tenen límit per baix però no pas per dalt. Un nen no pot llegir Joyce però, en canvi, un avi pot llegir literatura infantil o juvenil. El meu pare pot disfrutar amb un dels nostres llibres, per exemple”.

L’autora ratifica la relació de confiança i bona entesa amb Combel i avança que de cara a la tardor sortirà un nou projecte seu en el qual dipositen tota la confiança. “Serà un llibre per a primers lectors, amb un protagonista que és un animal molt simpàtic... I fins aquí puc explicar!” Per acabar, Martí diu que una de les coses que li agraden més del món és el contacte directe amb els seus lectors. “Recordo una vegada, en una escola, amb nanos de 6 i 7 anys: jo estava a punt de passar una pàgina i es va crear un silenci... Era un silenci intens, d’expectativa, d’interès màxim... Quan veus els nanos mirant-te amb aquells ulls i escoltant-te en un silenci absolut, penses que no es pot demanar més”.

30 ANYS DE TRAJECTÒRIA

Aquest any l’editorial Combel celebra el seu trentè aniversari amb més bona salut i més projectes que mai. “Si mirem enrere -diu Noemí Mercadé- podem dir que ens sentim especialment orgullosos d’alguns moments que han resultat crucials en la nostra trajectòria. Per exemple, el 1996 vam iniciar la col·lecció 'Cavall', que hem renovat a partir del 2017. El 2004 vam publicar 'Un punt vermell', amb gran èxit de públic. El 2008 va arribar a les llibreries el nostre primer pop-up, 'Els tres Reis d’Orient', de Lluís Farré i Mercè Canals. El 2011 va marcar el punt d’inflexió en la venda de drets internacionals amb el llibre 'Els 10 millors jocs de sempre', que es va vendre en 7 països i va arribar per primera vegada als Estats Units el 2013 amb la col·lecció 'Això és Art'. I, enguany, la col·lecció d’'Agus i els Monstres' celebra 5 anys. Se n’han fet traduccions a 18 idiomes i n’hem venut els drets a 21 editorials”.

Aquests i altres èxits fan de Combel una editorial consolidada i que obté una projecció internacional cada cop més rellevant. “Quan anem a fires venem molt a França, Itàlia i els Estats Units”, explica Esther Serra, responsable de drets internacionals de Combel. A part dels països que acabem de citar, l’editorial exporta llibres a molts altres llocs, com ara Alemanya, la Xina, Suècia, Holanda, Ucraïna, Finlàndia i Corea.

I la roda no para de girar. Pròximament publicaran el llibre '12 coses per viure abans de fer-te gran', de Teresa Franquesa i Olga Capdevila, que convida els lectors a contactar amb la natura i que ja us avancem que és tota una delícia. I com aquest nou llibre n’hi haurà més. Molts més. Perquè Combel no ha parat de créixer i s’ha fet gran entre nosaltres. Possiblement molts dels primers lectors de Combel avui ja som pares i actualment fem llegir llibres Combel als nostres fills. Per aquest motiu ja es parla, fins i tot, de la “generació Combel”. Una generació consolidada de petits i grans lectors que, per damunt de tot, estimem els llibres. ¿I vosaltres? Ho sou? ¿Sou de la generació Combel? Potser hi podeu entrar descobrint algun dels seus àlbums pop-up. Us encantaran!