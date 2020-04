L'entranyable personatge de la col·lecció Éls Àlbums del Patufet, creada per Roger Roig i Hugo Prades, ha aprofitat aquests dies de confinament per protagonitzar un conte audiovisual per explicar a la canalla algunes curiositats sobre el coronavrius i quines mesures cal prendre per derrotar-lo.

El Patufet i el coronavirus

El Patufet és el protagonista de l'exitosa col·lecció de contes que publica Cossetània Edicions sobre les tradicions del costumari català i sobre activitats divertides vinculades al territori.

Roger Roig és llicenciat en filologia catalana i treballa en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, tant en solitari com en aplecs de narracions. És autor dels contes de les col·leccions 'El Patufet i les tradicions catalanes' i 'Els àlbums del Patufet'. Hugo Prades és l'il·lustrador de la col·lecció. Treballa per a editorials, institucions culturals i museus, i ha il·lustrat contes per a infants, llibres de text i jocs de taula. És conegut pel seu particular estil i humor.