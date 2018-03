Odilo: una nova 'start-up' per fomentar la lectura

Odilo és una 'start-up' de Cartagena que va decidir crear una tecnologia per gestionar digitalment els continguts de les biblioteques. D’aquesta manera, els usuaris podien fer ús del material de les biblioteques des de qualsevol dispositiu i indret del món. Posteriorment, van decidir desenvolupar una plataforma de lectura col·laborativa amb el finançament de la Comissió Europea. L’objectiu d’aquesta plataforma era i és fomentar la lectura entre els joves. Però, com? En què es diferencia aquesta plataforma d’altres que estan apareixent al mercat i que comparteixen el mateix objectiu? Rodrigo Rodríguez, CEO i fundador de l’empresa, ens ho explica: “La plataforma, desenvolupada amb el finançament de la Comissió Europea, té com a valor diferencial que el personal docent controla l’evolució de cada alumne i, per tant, incorpora exercicis estandarditzats per PISA perquè el professor pugui comprovar precisament el progrés de cada alumne”.

EINA PER ALS PROFESSORS

Estem parlant, per tant, d’una 'start-up' dirigida tant a professors com a alumnes. S’hi troben exercicis que tenen en compte les edats dels alumnes i també les seves habilitats. “D’aquesta manera els professors poden comprovar el nivell de cada alumne i quina és la manera d’adequar els continguts. Els exercicis són avaluables i estableixen una nota mitjana de cada alumne”. Si donem un cop d’ull a la plataforma hi trobem tot un ventall d’exercicis dinàmics i lúdics. La majoria se sustenten en imatges, vídeos o preguntes concretes sobre un text. Per exemple: “Per què els habitants de Macondo van decidir no tornar més al cine?” Sobre aquesta pregunta concreta, els alumnes han d’encertar la resposta correcta per continuar avançant en el seu objectiu. I en la comprensió lectora, esclar! “Així, cada professor pot realitzar un seguiment individualitzat dels alumnes i sap en cada moment la seva evolució pel que fa a l’escriptura i la lectura”, explica Rodrigo Rodríguez.

L’objectiu d’aquesta plataforma era i és fomentar la lectura entre els joves

Odilo lluita contra un problema que s’imposa entre els joves. La comprensió lectora. Amb aquest objectiu facilita als centre educatius i als alumnes i les seves famílies una gran varietat de continguts digitals a un preu més modest. “Des de llibres electrònics a audiollibres, vídeos, píndoles educatives, revistes especialitzades, etc. A més, facilita l’accés a aquests continguts digitals des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Això fa que la lectura sigui més accessible i sense barreres”.

USOS I BENEFICIS

Rodrigo Rodríguez explica que “a Espanya ja estan utilitzant la plataforma Odilo les conselleries d’Educació de diferents comunitats autònomes, així com centres educatius privats”. “I a Llatinoamèrica tenim diversos casos d’èxit com el pla Ceibal, a l’Uruguai, que amb la solució d’Odilo ajuda a fomentar l’alfabetització digital del país”.

Així que preneu-ne nota: Odilo és una 'start-up' finançada per la Comissió Europea, dirigida tant a professors com als seus alumnes, amb l’objectiu d’impulsar la lectura i convertir-la en una activitat social. I el resultat ha sigut més que positiu. Val a dir que aquesta tecnologia s’està implementant de manera exponencial, perquè actualment compta amb més d’1,3 milions de continguts digitals en més de quaranta-dos idiomes. ¿Qui ho diu, que la lectura és avorrida o que la tecnologia hi va en contra?