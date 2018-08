Namaka, una revista infantil valenta i creativa

En una època en què els mitjans de paper han passat per unes quantes crisis, en un país on la gent llegeix poc i on els infants estan enganxats a les pantalles multiplataforma, és tota una gosadia que dues dones, Helena Ortiz i Sara Molina, optessin per crear una revista infantil ara fa un any. És un resultat valent. Es tracta de 'Namaka', una revista bimensual en paper i a tot color, pensada per a criatures de 6 a 11 anys, amb prop de 40 pàgines que recorden un àlbum il·lustrat i que s’autodefineix com “la més divertida i salvatge i un punt alternativa”.

En el seu primer any de vida, 'Namaka' ha editat 7.000 exemplars, que arriben a gairebé el 70% de les biblioteques catalanes i que són una eina pedagògica ben valorada als centres educatius que s’hi han subscrit. “Estem entusiasmades amb l’acollida. De moment, 'Namaka' és un projecte petit, però la gent ha valorat la qualitat de la publicació i la possibilitat d’oferir als nanos propostes entretingudes de lectura. És una revista en construcció, en què l’infant participa per ajudar a acabar les activitats que proposem”, detallen les editores. Ortiz i Molina -la primera docent i la segona amb experiència com a editora- es van conèixer en un curs al TecnoCampus de Mataró i de seguida es van entendre i van posar fil a l’agulla a un projecte conjunt. El febrer del 2017 van publicar el número pilot amb només 200 exemplars, dels quals en van vendre el 80% en tres setmanes. Un cop comprovat l’interès, van posar en marxa un Verkami amb un objectiu de finançament de 6.000 euros per començar, que van superar. “Hem comptat amb l’assessorament de TecnoCampus amb el seu circuit d’emprenedoria i això ha sigut clau per tenir un projecte sòlid”, subratllen.

SUPORT DE SOMDOCENTS

Un altre aliat clau en el complex camí editorial ha sigut l’equip de SomDocents, una entitat especialitzada en formació online permanent del professorat i que compta amb l’aval del departament d’Ensenyament de la Generalitat. “Van saber de nosaltres i van decidir fer-se’n socis i donar-nos suport econòmic”. En aquest primer any de vida, 'Namaka' “ha despertat un fort interès entre els centres escolars, especialment els que treballen per projectes, i les famílies valoren la revista com una proposta original per fomentar la lectura i la creativitat dels menuts”.

Les editores reconeixen que no pretenen educar sinó divertir i impulsar la creativitat. “Oferim moltes activitats participatives com ara laberints, contes i històries paral·leles amb finals oberts que els lectors han d’acabar, i ens envien escrits preciosos. Hi ha molta interacció. Promovem el diàleg més enllà de la revista”, apunten les editores. “Teníem molt clar que no volíem fer doctrina amb la revista, volíem que els nens s’atrevissin a pensar per si mateixos”, argumenta Ortiz, que assenyala la revista britànica Anorak, una iniciativa autofinançada, com un dels seus referents.

En el seu número d’aniversari, el de juny-juliol, hi ha continguts sobre el futur, la ciència-ficció i el cinema, per exemple. La portada de la nova publicació, d’agost-setembre, anuncia que tracta sobre “illes, rutes i altres ximpleries” i va carregada de contes, d’una secció científica sobre el volcà Kilauea de Hawaii, passatemps, un laberint gegant com una muntanya i fins i tot receptes delicioses.

La il·lustradora Edurne Lacunza, membre de SomDocents, s’encarrega del disseny i de traslladar a imatges alguns dels continguts. La revista vol consolidar-se com una plataforma per als joves il·lustradors. “És una revista i àlbum il·lustrat a la vegada. S’ha de llegir el text i observar amb atenció els dibuixos per arribar al significat real de la història. Ara mateix treballem amb un 90% d’il·lustradores i un 10% d’il·lustradors”, expliquen.

CREIXEMENT SOSTINGUT

Les dues editores tenen un pla de creixement sostingut per assolir durant el que queda d’any i al llarg del 2019. “Passarem d’una tirada de 1.000 exemplars a 1.500 perquè hem arribat a diferents acords amb biblioteques de les Illes Balears i amb escoles d’Andorra, que seran subscriptors. També tenim peticions en llibreries del País Valencià i les Balears, que ens volen vendre”, anuncien. A més, han contactat amb la comunitat de catalanoparlants a l’estranger i han signat un acord amb iQuiosc.cat. Sort!