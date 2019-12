L'escriptor i bibliotecari Quim Crusellas guanya el premi Cavall Fort 2019

Ahir es va fer al Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona l'acte de lliurament del premi Cavall Fort 2019, que aquest any s'ha atorgat a l’escriptor i bibliotecari Quim Crusellas per tres relats de l’Amazònia que homenatgen l’art de contar històries.

En aquesta edició, el jurat ha escollit el recull de contes presentat per l’autor per la qualitat literària de les tres obres i per la seva habilitat per a transportar els lectors de Cavall Fort a terres amazòniques. Els contes, titulats La crida de la selva, La llengua dels enamorats i La màgia del sonall, tenen com a fil conductor un viatger que recorre el riu Amazones a la recerca de llegendes perdudes.

Xavier Carrasco, president de la Fundació Cavall Fort, va fer un elogi del conte i de l'art de contar històries, protagonista precisament dels relats guanyadors, mentre que Mercè Canela, directora de Cavall Fort, va ser l'encarregada de llegir el veredicte del jurat i presentar el guanyador. Per la seva banda, Quim Crusellas va evocar els seus records d’infantesa com a lector de Cavall Fort. També va explicar que els contes que va presentar al premi volien ser un homenatge a l'art de la narració oral, i va assegurar que "la literatura infantil és una finestra oberta al món dels adults".

El premi està dotat amb 2.500 euros, i una reproducció de la portada que Joan Miró va dibuixar per al Cavall Fort número 44, publicat l’abril del 1965.