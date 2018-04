Cada any, durant el dia de Sant Jordi, es donen a conèixer els guanyadors del premi Pilarín Bayés. Aquests contes guanyadors passaran a formar part del nou recull de contes del premi, il·lustrats per la mateixa Pilarín Bayés, de manera que els guanyadors emprenen la seva primera aventura com a escriptors.



El premi Pilarín Bayés està impulsat per l'Editorial Mediterrània i per l'Obra Social Sant Joan de Déu. El certamen pretén estimular l'escriptura i la creativitat dels més petits de la nostra societat i, sobretot, reflexionar cada any sobre una temàtica diferent que ens envolta en aquest món.

En aquesta 15a edició, el premi també ha apostat per adaptar-se als nous temps i ha inclòs una categoria dedicada al format audiovisual en què les tres idees seleccionades es produiran en format d'animació.

7.288 nens i nenes de 6 a 12 anys de 147 escoles han participat en aquesta 15a edició del premi



Després de revisar les 1097 idees que volen canviar el món, el jurat presidit per Pilarín Bayés i integrat per Jordi Albertí, Diana Casellas, Bruno Cesena, Víctor Cucurull, Mònica Estruch, Eduard Fornés, Alegria Julià, Gonçal Luna, Eduard Marcet, Laura Mateu, Marta Pomés, Laura Rubio i Mercè Ubach, va resoldre premiar els contes següents: