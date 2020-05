Contes per gestionar les emocions

“El mindfulness no cura tots els mals però sí que canvia la nostra manera de viure el malestar, la frustració, l’enuig o la preocupació”, explica la psicopedagoga M. Helena Tolosa, l’autora de Lin i Dot i la vareta màgica del benestar emocional. És un conte que es presenta dins d’una capseta, i s’acompanya d’una vareta màgica: “La vareta ens permet fer un exercici d’atenció plena, com ara amb el pot de la tranquil·litat de Maria Montessori, però la forma de tub que té fa que la purpurina en el seu interior caigui d’una manera molt més atraient i màgica!”, diu l’autora. I afegeix: “El conte i la vareta han estat pensats com un instrument que ens ajudi en el dia a dia per gestionar emocions que a vegades ens col·lapsen, com la ràbia, la ira, l’enuig, la frustració, la tristesa, el disgust, la vergonya... Són emocions naturals que també tenen la seva funcionalitat, però que si es viuen amb massa intensitat, amb massa freqüència, o no podem triar quan les expressem, ens allunyen del benestar emocional”.

En el conte són la Lin i en Dot els que ens expliquen qui i com ha creat la vareta, una eina que a casa (o a l’aula) pot servir per crear un racó de benestar: “Tenir la vareta a casa, al menjador, també és un compromís de família per dir: «Estic a punt d’explotar, agafo la vareta, em recupero i després continuem parlant». Una complicitat a la llar perquè els nostres fills també puguin dir: «Mare, pare, ¿i si mires la vareta una estona?»”

MÉS CONTES AMB EMOCIÓ

Juan Lucas Onieva i Eugenio Maqueda signen els Cuentos con emoción (Desclée de Brouwer), 29 contes (cadascun dedicat a una emoció) que s’acompanyen d’il·lustracions i activitats que volen ajudar infants i joves a gestionar les seves emocions positivament. El llibre vol ajudar a reconèixer, comprendre, sentir i viure les emocions amb naturalitat, per tal d’aprendre a desenvolupar mecanismes per afrontar-les i controlar-les, i evitar fer-se mal a un mateix o als altres. “Conèixer i dominar les emocions és de vital importància, perquè si no podrien tenir un efecte desastrós tant en nosaltres com en els altres”, diu Onieva. “Segons diverses investigacions, existeixen múltiples beneficis a mesura que expressem de manera controlada les emocions. Augmenta l’autoestima i la confiança en un mateix i els altres; milloren les relacions socials i la convivència, o augmenta la motivació i el rendiment acadèmic”, explica el coautor.

EMOCIONS CONFINADES

Els moments estranys que estem vivint fan que les emocions sovint es visquin més intensament: “Cada infant és un món. M’explicava una amiga que té dos bessons de deu anys que cadascun viu el confinament segons el seu caràcter. Un, des de la preocupació de com afectarà els avis, de la mort, de la malaltia, de no contagiar-se, de ser molt responsable amb les mesures. L’altre, des de l’alegria de no haver d’anar a l’escola, de tenir els pares tot el dia per a ell i de poder estar a casa jugant!”, explica Tolosa. Cada infant necessita un acompanyament diferent: “Seria fantàstic poder dedicar cada dia uns minuts en exclusivitat a cada infant dels que viuen a casa. Així podríem atendre les seves necessitats. Ens podem sorprendre que no siguin ells i elles que ens sostinguin als adults”.

Onieva també valora el confinament com una oportunitat per conèixe’ns més i millor, a nosaltres i a les persones amb qui convivim: “Compartir la lectura de contes sobre emocions diàriament pot ajudar-nos a crear un ambient de confiança i seguretat en el qual poder expressar lliurement què sentim, com vivim aquesta situació i quines esperances i expectatives tenim de cara al futur”.