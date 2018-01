60 anys de Mortadel·lo

Mortadel·lo i Filemó, els agents famosos de la T.I.A, creats per Francisco Ibáñez (81 anys) compleixen, el 20 de gener, 60 anys. Els personatges de ficció hi arriben en plena forma, perquè “avui les aventures les llegeixen els avis, els pares i també els nets”, assegura l’editor de l’obra de Francisco Ibáñez, Manuel de Cos. I segurament és així perquè “molts pares deuen pensar que si a ells el còmic els va funcionar per convertir-se en lectors, els fills també ho aconseguiran llegint el mateix”, afirma l’escriptor Joan Portell, autor del llibre 'Llegim? Com fer lectors entusiastes' (Publicacions de l’Abadia de Montserrat).

La primera història que Francisco Ibáñez va dibuixar va ser en blanc i negre i es va publicar a la revista 'Pulgarcito', de l’Editorial Bruguera, el 20 de gener de 1958. A Catalunya, el 1961 apareixia 'Cavall Fort', amb protagonistes com La Patrulla dels Castors, Gil Pupil·la i En Jan i en Trencapins. Per la seva banda, 'L’Infantil', que més tard va ser coneguda com 'Tretzevents', es publicava des d’anys abans, el 1951. Per això, “per a algunes famílies, la lectura de còmic ja estava coberta amb aquestes dues publicacions i, per tant, les històries de Mortadel·lo i Filemó no van tenir tanta requesta”, explica Portell.

Malgrat això, sosté l’escriptor, el 'TBO' sí que va ser “lectura, amb tota la factoria Bruguera inclosa, per a lectors que no tenien el català com a prioritat”. De fet, “per a molts infants, Mortadel·lo i Filemó, com també Zipi i Zape o Pepe Gotera i Otilio, van suposar la porta d’entrada a la lectura”, diu Portell. I d’aquí que hi hagi generacions d’avis i pares que apostin encara avui per les aventures de Mortadel·lo perquè els infants de casa llegeixin. Una altra cosa és que se’n surtin. “Els lectors canvien, i les lectures ho fan seguint el mainstream dels lectors”, diu Portell. A més, els valors imperants del còmic de Francisco Ibáñez (com ara certa dosi de violència, per exemple) “demanarien una certa revisió”, opina Portell.

Per continuar, no sempre el que als pares els va agradar llegir, de petits, entusiasma els fills. “He pogut comprovar que mares i pares que havien llegit amb deler com a infants 'Els cinc' o 'Les bessones a Santa Clara', no han aconseguit que aquests llibres funcionessin amb els seus fills”, continua explicant Portell. Per reblar el clau, els petits i joves actuals tenen a l’abast una “oferta de còmics i revistes molt gran, des de la 'Cucafera' i el 'Tatano' fins a la revista 'Namaka' i el 'Piu-piu', passant per 'La Revista dels Súpers' i el món del manga”, afegeix Portell.

DE PARES A FILLS

En canvi, Toni Guiral, divulgador d’aquest còmic, recorda que ell es va aficionar a la lectura de 'Mortadel·lo i Filemó' perquè el seu pare també el llegia. En aquest sentit afirma que avui “és vigent, perquè permet diverses lectures”. Hi ha una lectura més naïf, en què les criatures queden atrapades perquè hi ha molts elements políticament incorrectes (ensopegades, cops), i una altra, més adreçada als adults, que conté crítica social. “La sèrie ha evolucionat molt perquè l’autor es va adonar que havia de fer viure els personatges en el temps en què es publicava”, continua explicant Guiral.

En aquesta línia, Manuel de Cos afirma que Ibáñez s’ha preocupat sempre d’actualitzar les aventures dels seus personatges i “és així com ha aconseguit que els llibres segueixin vigents durant tres generacions”.