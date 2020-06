150 anys de compromís amb la llengua i la cultura

Posar la continuïtat del negoci per davant d’altres objectius. Aquest és el secret de la pervivència de l’Editorial Casals revelat per Ramon Casals Roca, director general de l’empresa, que enguany celebra el 150è aniversari. Amb més de 10.000 títols publicats, és l’editorial més antiga de l’Estat.

La seva història es remunta al 1870 quan Ramon Casals Xiqués i Primitivo Sanmartí van crear l’empresa Tipografía Católica i van començar a publicar títols d’espiritualitat, teologia, poesia i algunes novel·les en castellà i català. Als anys 60 li van canviar el nom pel d’Editorial Casals i van decidir optar pels llibres de text destinats a totes les etapes educatives.

Durant aquella època van aparèixer a Barcelona uns quants moviments que fomentaven una nova pedagogia més innovadora, així que el contacte amb mestres i professors vinculats a aquests moviments va empènyer l’editorial a editar-ne les obres. En destaquen autors de les escoles Thalita i Costa i Llobera i de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. “A Casals sempre hem estat molt a prop de les escoles, sobretot de les més innovadores, atents a les seves necessitats i inquietuds. Així sempre hem procurat oferir uns materials que s’adeqüessin a la seva evolució didàctica, amb prudència i sense optar per propostes no contrastades”, afirma Casals.

“Hem aconseguit oferir els continguts més innovadors i eficaços segons les necessitats de cada moment, a partir d’escoltar les necessitats dels docents. Procurem que l’editorial sigui un laboratori de continguts pedagògics i alhora un servei a la societat”, explica Noemí Mercadé, directora editorial de Casals.

TRES PILARS

De fet, els autors dels llibres de text i materials didàctics de Casals gairebé sempre han sigut mestres i professors en actiu. Actualment l’editorial està bolcada en el Projecte Codi Obert per a l’ESO i el batxillerat. “Fem un esforç per acompanyar el pas dels reptes de la teoria a la pràctica, així com de fer del món de les competències una oportunitat i no un bucle. El material pedagògic Codi Obert empeny el professorat a situar l’alumnat al centre de l’aprenentatge fent que prengui petites decisions, en aparença trivials però molt potents des del punt de vista pedagògic. Per altra banda, també s’intensifica el paper actiu del professorat accentuant-ne el rol de mediador, entre la informació i l’alumne”, explica Lídia Peyret, professora a l’Institut les Cinc Sénies de Mataró i autora de llibres de visual i plàstica de Casals.

Garantir l’aprenentatge significatiu, acompanyar el procés de transformació de l’avaluació competencial i empoderar l’atenció personalitzada són els tres pilars que, segons Peyret, esdevenen els eixos de l’editorial a l’hora de crear continguts per a llibres de text.