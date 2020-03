Colònies originals i sostenibles

Les propostes són inacabables. Repassem quines són les més agosarades per passar des d’uns dies fins a un parell de setmanes fent activitats increïbles de colònies o en camps de treball. Algunes de les línies temàtiques ja són un clàssic: d’immersió en anglès, esportives -de tota mena-, nàutiques, de teatre, d’aventures. I, conjuntament amb les propostes específiques al voltant d’un mateix eix, trobem també propostes pedagògiques transversals.

La Fundació Pere Tarrés engega les primeres Eco-colònies per posar en valor la tasca d’educació mediambiental que fa a les seves cases per un lleure sostenible i respectuós amb el medi natural. “Les colònies d’estiu són una experiència única per viure de manera intensiva el contacte amb la natura i els programes educatius que acompanyen les estades incorporaran criteris de sostenibilitat, coneixement del medi i com fer pedagogia sobre la necessitat d’actuar per contrarestar els efectes del canvi climàtic”, explica Pere Vives, cap d’educació ambiental de l’entitat. La Fundació, que ja va ser una de les pioneres amb la creació de les cases de natura i el programa d’educació ambiental fa més de trenta anys, incorporarà el compromís amb cinc acords dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Aquests compromisos es desplegaran durant aquest any i el vinent i han de servir per transformar la filosofia de les colònies: reduir el consum d’energia; el consum d’aigua i el seu malbaratament; promoure una correcta gestió dels residus i educar sobre la petjada ecològica; potenciar les activitats pedagògiques de respecte i coneixement de l’entorn natural i, finalment, incorporar una cuina més sostenible i de proximitat, i sensibilitzar sobre hàbits de consum que evitin el malbaratament alimentari.

Alguns consells a l’hora de triar Tenir en compte els interessos de l’infant a l’hora de triar l’activitat. No imposar el criteri propi. Implicar-los en la preparació: motxilla, material, informació sobre l’indret. Informar-se i compartir l’activitat. Conèixer els monitors i educadors, o el lloc on es faran les colònies. Compartir el seu entusiasme o la seva inseguretat. Respectar la seva adaptació i la seva experiència.

En una línia semblant, Fundesplai impregna tota la seva oferta de casals, colònies, rutes i camps de treball amb la proposta educativa nuSOS, que gira al voltant de la ciutadania global, les migracions i el refugi. “Si els dos anys anteriors l’eix temàtic se centrava en la igualtat de gènere, amb aquest nou projecte volem centrar-nos en aspectes com l’acollida”, explica el seu portaveu Josep M. Valls.

Jocs, dinàmiques, sortides, tallers i esports ,tot això des d’un component de molta diversió, han de servir per ajudar a desenvolupar l’esperit crític, el compromís i la mobilització per a l’acció.

TEMÀTIQUES PER A TOTS...

Però a l’hora de triar colònies també n’hi ha d’estrictament temàtiques que s’ajusten, pràcticament, a tots els gustos. La Fundació Pere Tarrés enguany engega les tecnològiques amb la robòtica al centre, però també podem escollir entre art, ball, teatre, aventura, cuina, disseny de videojocs, hípica, disseny de moda, multiesportives i d’esports nàutics. A banda de les clàssiques centrades en l’anglès com a llengua immersiva.

Fundesplai ofereix un ampli ventall de colònies d’aventura i en espais naturals, com les que fan al pantà de Sau i que inclouen activitats de reporterisme, gimcanes, caiac, curses d’orientació o tir amb arc. A banda, esclar, de les esportives o les d’idiomes. Una altra empresa referent és Rosa dels Vents, que compta amb una oferta amplíssima per passar les primeres setmanes d’estiu. Entre les novetats d’aquest 2020 hi ha les de Team Building, les Beach&Horse en anglès o les d’escape roomers. Però, a banda d’aquestes, entre el seu catàleg podreu trobar des de colònies de futbol a colònies d’esports de motor.

Tres idees súpers! De cara a la tramuntana. Fundesplai proposa aquest camp de treball a Selva de Mar per a nois i noies d’entre 13 i 17 anys. Durant dotze dies participaran en la conservació del medi natural en un indret privilegiat del Parc Natural del Cap de Creus. Les actuacions plantejades van des de l’extracció d’espècies invasores com l’ungla de gat o bàlsam, que conquereix els indrets més costaners, fins a prendre part en campanyes de sensibilització, manteniment i recuperació de senders i murs de pedra seca o la neteja de la riera de Selva de Mar per conservar-ne la funció biològica.

Escape roomers . Rosa dels Vents ofereix unes colònies úniques basades en el joc que arrasa a tot el món. Són set dies per resoldre enigmes i superar les proves al Mas Badó, a Sant Quirze Safaja, i els seus passadissos secrets, soterranis, església i el bosc que l'envolta.

. Rosa dels Vents ofereix unes colònies úniques basades en el joc que arrasa a tot el món. Són set dies per resoldre enigmes i superar les proves al Mas Badó, a Sant Quirze Safaja, i els seus passadissos secrets, soterranis, església i el bosc que l’envolta. Colònies de Ball. És una de les propostes culturals de la Fundació Pere Tarrés. Del 28 de juny al 5 de juliol per a nens i nenes d’entre 8 i 17 anys. Es duen a terme a la Conreria, a Tiana, i permet treballar diferents estils com jazz, funky i hip-hop o dansa oriental. Tot això sense oblidar-se dels esports d’aventura i altres activitats de lleure.

Sigui com sigui, l’estiu és un temps per aprendre i canviar rutines. Anar de colònies és un temps per espavilar-se, fer amistats, viure i conviure i, sobretot, conèixer nous paisatges i experiències per carregar piles per a la resta de l’any.