Deixa’t seduir per la ciència!

Un dels objectius clau del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), ubicat a Terrassa, és difondre el coneixement de la cultura científica i tecnològica entre el conjunt de la societat. Aquí és precisament on s’emmarca la creació de l’espai Explora 0-6 del museu, un indret, en paraules d’Esther Font, responsable d’exposicions i acció educativa del mNACTEC, “que permet un acostament a la ciència d’una manera lúdica i engrescadora tant per a l’infant en les seves primeres relacions amb l’entorn com per als adults, que a través dels més petits tenen l’oportunitat d’observar i experimentar d’una manera més curiosa els fenòmens que ens envolten”. Font destaca que “el disseny de l’espai és innovador pel tipus de propostes i pel disseny del material i la seva presentació, i no només al nostre país, sinó a nivell europeu”.

CIENTÍFICS PER NATURALESA

A l’hora d’acostar la ciència i la tècnica als infants perquè la vegin atractiva i divertida, Font destaca que, “d’entrada, cal pensar que els més petits són científics per naturalesa, tenen una ment oberta i curiosa i un esperit innat d’exploració i descoberta”. Feta aquesta prèvia, matisa que “cal propiciar un ambient confortable sense elements estridents que despistin per afavorir la concentració”, un objectiu al qual ajuda “la lliure elecció a l’hora d’explorar, amb l’infant com a protagonista en l’elecció del que vol fer i quanta estona ho vol fer”.

Els més petits són científics per naturalesa, tenen una ment oberta i curiosa i un esperit innat d’exploració i descoberta

Per a Font també és important “donar als infants un temps de contacte amb els fenòmens sense la intervenció dels adults, deixar que siguin ells amb iniciativa i autonomia els que prenguin les decisions”. Les propostes han de ser estimulants, i en el cas d’Explora 0-6, adreçat a nens i nenes d’entre zero i sis anys, “tots els materials pretenen estimular els infants en la solució de problemes pràctics a través de la pròpia acció, fomentant que siguin ells mateixos els que creïn reptes, problemes i solucions”. Font assenyala també com, des d’una edat molt primerenca, “és possible construir maneres de mirar els fenòmens quotidians que poden acabar evolucionant cap a maneres de mirar més properes a la ciència”. I prossegueix: “La canalla és científicament molt competent i, de fet, s’ha observat que els científics usen processos cognitius que s’observen ja en canalla molt petita”. Animar i estimular l’ús de les seves habilitats innates és, per tant, “una de les millors maneres de mantenir viva la curiositat i l’esperit científic i crític en les persones”. Al nou espai del mNACTEC, a l’abast del públic familiar i escolar, “el fet de fer, moure, provar i tocar provoca una certa reacció o es converteix en un problema o repte que fa que l’infant se les empesqui per trobar la manera de resoldre-ho”, subratlla Font.

PANERES DELS TRESORS

A Explora 0-6 els nadons tenen el seu propi espai, una zona amb terra tou i diverses paneres dels tresors amb objectes de llum i miralls, materials naturals, rodes diverses, roba, etc. I és que, com afirma Font, “una de les coses que s’han descobert amb la neurociència és que els nadons tenen moltes més facultats cognitives de les que ens pensàvem”. Font es refereix a nocions molt sofisticades, gairebé des que neixen, de matemàtiques, espai, temps... I apunta: “El problema és que no saben com expressar aquest coneixement, per la qual cosa la interacció des del primer moment amb maneres de mirar els fenòmens, diferents i diverses, els ajuda a construir el seu pensament i a millorar les seves capacitats”.