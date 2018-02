El món està fallant amb els nadons

La taxa de mort de nadons continua sent alarmantment alta, en especial als països més pobres del món, segons un nou informe d'Unicef sobre mortalitat dels nadons. Els bebès nascuts al Japó, Islàndia i Singapur tenen les millors possibilitats de supervivència, mentre que els del Pakistan, República Centreafricana i Afganistan s'enfronten a les pitjors probabilitats.



Segons l'informe, als països de renda baixa la taxa mitjana de mortalitat de nadons és de 27 morts per cada 1.000 naixements. Als països de renda alta, aquesta taxa és de 3 morts per cada 1.000 naixements. Els bebès que neixen en els llocs més arriscats per donar a llum tenen 50 vegades més probabilitats de morir que els que neixen en els llocs més segurs.



L'informe destaca, així mateix, que 8 dels 10 llocs més perillosos per néixer són a l'Àfrica Subsahariana, on les dones embarassades tenen moltes menys probabilitats de rebre assistència durant el part a causa de la pobresa, els conflictes i la feblesa de les institucions. Si per a l'any 2030 cada país aconseguís igualar la seva taxa de mortalitat de nadons a la dels països de renda alta, es podrien salvar 16 milions de vides.



Més del 80% de les morts de nadons es deuen a parts prematurs, complicacions durant el part o infeccions com pneumònia i sèpsia. Aquestes morts poden prevenir-se amb accés a comares ben formades, juntament amb mesures eficaces com tenir aigua neta i desinfectants, alletar durant la primera hora de vida, el contacte pell amb pell i una bona nutrició. No obstant això, la falta de treballadors sanitaris i comares amb bona formació implica que milers de bebès no reben el suport vital que necessiten per sobreviure. Per exemple, mentre que a Noruega hi ha 218 metges, infermeres i comares per cada 10.000 persones, la ràtio és d'1 per cada 10.000 a Somàlia.

Aquest mes de febrer, Unicef llança la campanya 'Cada vida compta', una iniciativa global per demanar i aportar solucions en nom dels nadons del món. A través d'aquesta campanya, Unicef fa una crida urgent als governs, els professionals de la salut, els donants, el sector privat, les famílies i les empreses perquè sumin esforços per la supervivència infantil.