Criatures 'dues D'

Una de les grans batalles que pares i mares lliuren contra els seus fills, essencialment després de llargs períodes de vacances com l'estiu i el Nadal, és la de l'ordre i la neteja en l'àmbit de la llar.

Són moltes les mares que, en les sessions de Coaching Club, club de creixement personal i aprenentatge col·lectiu, manifesten l'estrès i el desequilibri emocional que els provoca l'anarquia de joguines, llibres de text, roba i d'altres estris dispersos per les habitacions. Així és com apareixen en escena els denominats nens "doble D": despistats i desorganitzats; característiques que poden portar a pares i mares a desesperar-se i que són claus en el puzle infinit del desenvolupament cognitiu i de l'estructuració de la personalitat de petits i adolescents.

Verónica Rodríguez Orellana, terapeuta i directora de Coaching Club, explica que "les mares que acudeixen a les sessions amb aquest problema s'enfronten a la disjuntiva de si han d'intervenir decididament en l'organització i la neteja de les habitacions dels seus fills o de si, per contra, han de responsabilitzar-los totalment d'aquesta funció. Aquesta última possibilitat comporta ineludiblement que hauran d'admetre un cert (i de vegades gens menyspreable) desordre, situació que no les ajuda a trobar estabilitat i tranquil·litat a casa".

Com cal actuar?

La percepció educativa d'aquestes situacions està canviant. Fins i tot la dispersió o la distracció, considerades fins fa poc com a enemigues del coneixement, ara es contemplen pels nous corrents educatius com una capacitat a desenvolupar, ja que els permet estar concentrats en una activitat sense perdre l'atenció que presten a l'entorn. "Quan requerim als nostres fills que ens atenguin mentre els parlem, no ens adonem -perquè ho desconeixem- que ells compten amb una habilitat que ens és aliena, que és la de poder mantenir la visió perifèrica activada mentre estan concentrats en una altra activitat, habilitat que es perdrà amb el temps si no es potencia i desenvolupa", explica la directora de Coaching Club.

El que cal plantejar-se, potser, és per què ens genera tant d'estrès i disgust el desordre. Val a dir que existeixen dues formes d'ordre. El pràctic, que ens ajuda a trobar les coses, i que és plàstic i elàstic; i l'altra forma és el rígid, l'obsessiu, que té a veure amb una forma de manejar l'angoixa enfront de la incertesa de la vida. Se suporta en la idea que l'ordre és una projecció adequada del meu món intern.

Alguns consells pràctics

En tot cas, per mirar de mantenir un cert ordre a casa sense deixar-hi la salut emocional, els experts de Coaching Club ofereixen alguns consells: