Uns petits, grans i realistes actors

“Un dia el meu pare em va convidar al rodatge de la sèrie de TV3 'Nit i dia', a dir-hi una frase. Em va agradar rodar i veure com era una filmació per dins. Aquell mateix dia vaig pensar que també volia actuar”, explica el barceloní León Martínez, que té 15 anys i és fill dels actors Marc Martínez i Raquel Salvador. Bastant semblant va ser el primer contacte amb la interpretació de la gironina Nonna Cardoner, de 12 anys: “El meu germà Nil em va preguntar si volia acompanyar-lo a la gravació de 'Polseres vermelles', on feia de Roc. Poc després Pau Freixas, el director de la sèrie, em va proposar fer-hi un petit paper, de germana de la Rym, la noia calba. Més endavant vaig començar a treballar al programa 'Polònia', on el Nil també sortia”.

Les sèries 'Merlí' i 'Benvinguts a la família' van confirmar que tots dos anaven pel bon camí. I aquells nervis inicials aviat es van convertir en seguretat. Tornen a coincidir en una cosa: són molt autoexigents. “Jo soc molt crítica. De vegades em veig bé, i d’altres penso que podia haver estat millor”, diu Cardoner, que a' Benvinguts a la família' dona vida a l’espavilada Sara. El León, que és el Pau Vilaseca de 'Merlí', assegura que a ell li costa veure “les coses bones” de les seves actuacions: “Però pregunto als meus pares si de veritat mola com ho faig, i ells sempre em responen que sí, que mola molt”.

La Nonna, que ha vingut a l’entrevista amb la seva gosseta Lala, té clar el secret de l’èxit de la seva divertida sèrie: “Fa riure i està plena d’embolics. En resolen un i en comencen un altre. No s’acaben mai”. I, segons el León, 'Merlí' ha triomfat perquè “té un bon guió i els temes de què tracta interessen, sobretot al públic adolescent”.

EL PES DE LA FAMA

Inevitablement, tots dos s’han convertit en els més populars de classe. Això és bo o és dolent? “Hi ha de tot. Hi ha nois i noies que segueixen la sèrie i em comenten coses bones, i hi ha gent que em diu que, perquè surti a 'Merlí', no m’he de creure tan guai. I que em tranquil·litzi! No ho entenc, perquè soc el mateix d’abans”, diu el León. La Nonna s’ha fet fotos i ha signat alguns autògrafs, “però no gaires, perquè Girona és una ciutat petita”: “A mi m’agrada quan se m’acosten persones grans perquè valoren la meva feina”. El León ho confirma: “Els adults són els que fan els comentaris més llargs i interessants”.

El León ha après que un dels ingredients més importants de la interpretació és “dir els diàlegs des de la veritat”

¿Els rodatges els han impedit seguir amb normalitat els estudis? La Nonna, que fa sisè de primària, reconeix: “Al principi sí que vaig anar una mica més fluixa amb les notes, però de seguida em vaig posar les piles i ara ho porto bé”. Per al León, que estudia quart d’ESO, haver de faltar a alguna classe no va suposar un problema greu: “Més endavant ho vaig recuperar bé”.

Una cosa més els posa d’acord: l’aspecte més avorrit de la seva feina són les esperes entre escena i escena. La Nonna aprofitava les pauses per repassar els guions amb els companys i recorda com l’actriu Yolanda Ramos, tot i aprendre’s el text, després “s’inventava coses i tots s’havien d’aguantar el riure”: “Ho repetíem i la Yolanda s’ho tornava a inventar”. El León, que recentment ha estrenat la pel·lícula 'Gente que viene y bah', ha après que un dels ingredients més importants de la interpretació és “dir els diàlegs des de la veritat”.

"Em faria il·lusió ser ornitòloga. I cantar”, diu la Nonna

¿I si no fossin actors, què voldrien fer? “Abans volia ser pastissera, però la meva mare em va dir que era una feina dura. Em faria il·lusió ser ornitòloga. I cantar”, reflexiona la Nonna. “Doncs jo voldria ser músic i tocar el piano”, deixa anar el León.