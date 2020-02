Ser infant en un món cada vegada menys saludable

Cap país està protegint adequadament la salut dels infants ni el seu medi ambient, segons un informe històric publicat per una comissió de més de 40 experts en salut dels infants i els adolescents de tot el món.

La comissió va ser convocada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Unicef i The Lancet. L'informe, A future for the World's children? (Un futur per als infants del món?) mostra com la salut i el futur de tots els infants i els adolescents estan en perill immediat a causa de la degradació ecològica, el canvi climàtic i les pràctiques de comercialització exploradores que empenyen els infants a consumir menjar molt processat, begudes ensucrades, alcohol i tabac. "Malgrat que la salut dels infants i els adolescents ha millorat en els últims 20 anys, el progrés s'ha estancat i està a punt de revertir-se", afirma la primera ministra de Nova Zelanda i copresidenta de la comissió, Helen Clark.

Es calcula que uns 250 milions d'infants menors de cinc anys de països amb ingressos baixos i mitjans corren el perill de no assolir el seu potencial de desenvolupament

La intensificació del canvi climàtic amenaça el futur de tots els infants

L'informe inclou un nou índex mundial de 180 països que compara els seus resultats sobre supervivència i benestar infantil, i que inclou la salut, l'educació i la nutrició; la sostenibilitat, amb un indicador per a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i l'equitat o desigualtat d'ingressos. Segons l'informe, tot i que els països més pobres han de redoblar els esforços perquè els infants tinguin una vida saludable, les excessives emissions de carboni –desproporcionades en el cas dels països més rics– posen en perill el futur de tota la infància.

Si, segons les projeccions actuals, l'escalfament global supera els 4°C l'any 2100, les conseqüències per a la salut dels infants seran devastadores a causa de l'augment del nivell del mar, les onades de calor, la proliferació de malalties com el paludisme i el dengue, i la malnutrició. L'índex mostra que els infants de Noruega, la República de Corea i els Països Baixos tenen més possibilitats de supervivència i benestar, mentre que els infants de la República Centrafricana, el Txad, Níger i Mali tenen les pitjors perspectives. No obstant, prenent en consideració les emissions de CO 2 per habitant, els autors van trobar que els països amb més possibilitats van endarrerits: Noruega es va classificar en la posició 156; la República de Corea, a la 166, i els Països Baixos, a la 160. Cadascun d'aquests països emet més CO 2 per habitant que la seva meta per al 2030. Els Estats Units, Austràlia i l'Aràbia Saudita figuren entre els 10 països que generen més emissions .