La infància de Síria, en risc

Milers de nins han estat obligats a fugir de les seves cases al nord-est de Síria a causa de l’escalada de violència. Cap d’ells coneix una altra realitat que la de la guerra i la violència. Els darrers dies, quatre nins han estat assassinats a Síria i set a Turquia.

Ni tan sols als campaments de desplaçats de la zona les famílies se senten segures, ja que el diumenge 13 d’octubre es varen rebre informacions sobre bombardejos prop del campament d’Ain Issa, que alberga unes 13.000 persones (uns 8.000 nins). Un total de 27 nins no acompanyats que es trobaven al campament varen ser evacuats de manera segura a la ciutat d’Ar-Raqqà i un dels nostres equips mèdics mòbils ja els ha visitat.

La setmana passada 5.000 persones (aproximadament 3.100 nins) que residien al campament de Mabrouka van ser evacuats a causa de problemes de seguretat a mesura que les hostilitats s’acostaven al camp. Al campament d’Al-Hol s’han produït talls de serveis bàsics. Per això continuam multiplicant esforços per dur-hi aigua potable. Malgrat l’accés restringit a causa de l’evolució de la violència, hem pogut arribar a dones i nins en dues seccions del campament amb serveis de nutrició i salut.

S’estima que entre 150.000 i 160.000 persones (gairebé 70.000 nins) s’han vist forçades a desplaçar-se durant les últimes setmanes, però atesa la volàtil situació, el nombre d’afectats pot ser encara major. La majoria d’aquests desplaçaments s’estan produint a la zona de Tell Abyad i Ras al-Ayn, on algunes famílies estan desesperades perquè ja han hagut de mudar-se unes quantes vegades. La majoria han cercat refugi amb familiars, amics i la comunitat local. D’altres continuen arribant a refugis col·lectius.

Des d’Unicef hem identificat 33 refugis col·lectius (principalment en escoles i edificis sense acabar). Aquests refugis alberguen més de 3.396 persones en condicions molt deficients.

A més de la violència, els nins i les famílies s’enfronten a problemes de salut i proveïment perquè l’estació que subministra aigua a gairebé 400.000 persones està fora de servei. A Ras al-Ayn, les escoles, clíniques i mercats estan tancats des del 9 d’octubre, i a la ciutat de Tell Abiad el subministrament d’aigua i l’electricitat no funcionen, i l’hospital està tancat més d’una setmana.

A Unicef continuam mantenint la nostra presència a Qamishli i hem emmagatzemat subministraments d’aigua, sanejament, salut i nutrició per cobrir les necessitats de 45.000 nins i dones durant un mes, a més de roba d’hivern per a infants menors de cinc anys.

La violència continua augmentant, però els nins no poden més. Per això des d’Unicef tornam a instar totes les parts en conflicte, i aquells que tenen influència sobre elles, a protegir la infància en tot moment. Aquells que lluiten al nord-est i a altres parts de Síria han de protegir la infraestructura civil i no usar-la com un objectiu militar.